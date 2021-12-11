Đặt niềm tin vào Công an Hà Nội

Bộ khung với nhiều tuyển thủ quốc gia (áo đỏ) là điểm tựa để CAHN hướng đến mục tiêu chinh phục đấu trường châu lục. Ảnh: nhandan.vn

Bóng đá Việt Nam vẫn luôn mang trong mình khát vọng chinh phục những cột mốc mới ở đấu trường châu lục. Từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến các câu lạc bộ (CLB), mỗi lần bước ra sân chơi lớn đều là một hành trình thử thách về trình độ, kinh nghiệm và tiềm lực của đội bóng. Đứng trước trận play-off tranh vé vào vòng bảng AFC Champions League Elite gặp Adelaide United (Australia) vào ngày 11/8 sắp tới, điều người hâm mộ chờ đợi ở CAHN là hình ảnh của một đại diện Việt Nam đủ bản lĩnh để thi đấu sòng phẳng với những đối thủ hàng đầu khu vực.

Ngay khi khép lại mùa giải V.League 2025 - 2026, đội bóng ngành công an bắt tay vào công cuộc tái thiết lực lượng. Những cái tên đáng chú ý đã cập bến đại diện Thủ đô có thể kể đến cựu tiền đạo U20 Colombia - Brayan Perea, tuyển thủ quốc gia Togo David Henen hay tuyển thủ quốc gia Việt Nam Đinh Thanh Bình. Đặc biệt, sự bổ sung đáng chú ý nhất của CAHN nằm ở hàng thủ với hậu vệ Frans Putros, người vừa đá chính cho đội tuyển Iraq tại World Cup 2026. Những bản hợp đồng chất lượng phần nào phản ánh định hướng của CAHN là cạnh tranh cho tấm vé tại sân chơi AFC Champions League Elite.

Bên cạnh những bản hợp đồng mới, giá trị lớn nhất của CAHN vẫn nằm ở bộ khung đã được định hình trong nhiều mùa giải. Đội bóng sở hữu hàng loạt tuyển thủ quốc gia đang ở độ chín sự nghiệp, trong khi HLV Mano Polking đã khẳng định được đẳng cấp khi dẫn dắt nhiều CLB và đội tuyển quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Sự ổn định ấy tạo nên nền tảng để các nhân tố mới hòa nhập nhanh hơn, đồng thời giúp ban huấn luyện có nhiều phương án chiến thuật khi bước vào những trận đấu có cường độ và yêu cầu chuyên môn cao.

Thử thách đang chờ đón đại diện Thủ đô không hề dễ dàng. Adelaide United là một trong những CLB giàu truyền thống nhất Australia. Đội bóng có biệt danh “The Reds” từng giành ngôi Á quân tại AFC Champions League 2008, vô địch A.League (giải vô địch quốc gia Australia) năm 2016 và sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Đồng thời, đại diện đến từ Australia cũng có lợi thế sân nhà trong trận play-off sắp tới.

Thực tế, CAHN cũng có những khó khăn riêng. Đoàn quân của HLV Mano Polking hiện phải “chia lửa” với đội tuyển Việt Nam do lịch thi đấu AFC Champions League Elite trùng với thời điểm đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup. Do vậy, đại diện Thủ đô sẽ thiếu vắng những ngòi nổ quan trọng như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc hay Đoàn Văn Hậu. Tuy vậy, khi trái bóng chưa lăn, mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Đại diện của V.Leauge có thể tạo nên bất ngờ nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, sở hữu bản lĩnh và biết tận dụng thời cơ.

Với việc xác định AFC Champions League Elite là mục tiêu chiến lược, CAHN không chỉ hướng đến một tấm vé dự vòng bảng mà còn kỳ vọng mở ra hành trình mới cho chính mình và bóng đá Việt Nam. Nếu vượt qua trận play-off, đại diện Thủ đô sẽ có cơ hội đối đầu với những câu lạc bộ hàng đầu châu lục, qua đó tích lũy những bài học quý về tốc độ, tư duy chiến thuật, khả năng tổ chức và bản lĩnh thi đấu. Đó cũng là môi trường để các cầu thủ Việt Nam trưởng thành, từng bước thu hẹp khoảng cách với bóng đá châu lục.