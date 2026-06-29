Ngày của các siêu tiền đạo

Tiền đạo Erling Haaland - "át chủ bài" của Na Uy. Ảnh: VnExpress

Không còn mang tính biểu diễn nữa, vòng đấu knock out này là cuộc chiến sinh tử cho tất cả 32 đội bóng. Chính vì tính chất một mất một còn này mà các trận đấu sẽ kín kẽ hơn, căng thẳng hơn và vai trò của những ngôi sao sẽ được chứng tỏ trong những khoảnh khắc của từng trận đấu.

Trận đấu Na Uy và Bờ Biển Ngà là cuộc đụng độ của 2 đội bóng giàu tính chiến đấu. Sau khi đã giành vé vào vòng 32 đội, HLV Solbakken của đội tuyển Na Uy đã có một quyết định gây tranh cãi là cất 10 cầu thủ của đội hình chính thức trên ghế dự bị trong trận gặp Pháp ở lượt cuối vòng đấu bảng.

Đội bóng Bắc Âu đã thất bại nặng nề 1-4 trước Dembele và các đồng đội và chấp nhận xếp vị trí nhì bảng. Nhưng điều nằm trong tính toán của HLV Solbakken đó là các trụ cột được nghỉ ngơi để sẵn sàng nghênh chiến với một Bờ Biển Ngà giàu thể lực. Hai con “át chủ bài” của Na Uy vẫn là Erling Haaland và Martin Odegaard

Rõ ràng, xét trên từng vị trí cầu thủ trên sân thì Na Uy vẫn nhỉnh hơn Bờ Biển Ngà. Đặc biệt, tiền đạo Haaland vẫn là điểm khác biệt lớn nhất của Na Uy so với đối thủ. Với 4 bàn thắng đã ghi được ở vòng đấu bảng trong lần đầu tiên tham dự World Cup, Haaland đang cho thấy mình đang có phong độ tốt để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Một trận đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và điều đáng chờ đợi nhất cho Na Uy là những cú bứt tốc mạnh mẽ của Haaland để ghi bàn.

Trong danh sách những cầu thủ ghi bàn của World Cup tính đến hết vòng đấu bảng, đội tuyển Pháp có đến 2 cái tên đó là Kylian Mbappe và Ousmane Dembele với cùng 4 bàn thắng. Đối thủ của Pháp ở vòng 32 đội trong trận đấu ngày 1/7 là Thuỵ Điển. Khác với Na Uy với một thế hệ cầu thủ tài năng, đội tuyển Thuỵ Điển ở World Cup 2026 không để lại nhiều ấn tượng. Những cầu thủ nổi bật của Thuỵ Điển là những tiền đạo đang chơi bóng ở giải ngoại hạng Anh bao gồm Elanga, Isak, Gyokeres.

Mbappe - "sát thủ" của tuyển Pháp. Ảnh: Tuoitre

Tuy nhiên, nếu so với dàn hảo thủ của đội tuyển Pháp thì những cái tên này không thể so sánh được. Một sự chênh lệch đẳng cấp khá rõ giữa 2 đội bóng này khi đội tuyển Pháp đang trình diễn một thứ bóng đá toàn diện với 3 trận toàn thắng ở vòng đấu bảng còn Thuỵ Điển phải vất vả cầm hoà được Nhật Bản để có một suất hạng 3 vào vòng 32 đội.

Với một hệ thống thi đấu được tổ chức chặt chẽ và tập thể gồm những siêu sao như Mbappe, Dembele, Olise, Pháp được dự đoán sẽ chơi lấn lướt trước đối thủ từ Bắc Âu và không khó để có một suất vào vòng 16 đội.

Một ứng cử viên khác của chức vô địch World Cup là đội tuyển Anh cũng sẽ có trận đấu vào 23 giờ 1/7 gặp CHDC Congo. Tiền đạo đội trưởng Harry Kane đã ghi 3 bàn thắng ở vòng đấu bảng cùng Jude Bellingham đang lấy lại phong độ để cầm nhịp cho Tam sư ở tuyển giữa, đội tuyển Anh cho thấy một diện mạo khá ổn định. Điều đáng nói là đội quân của HLV Tuchel dường như vẫn chưa bung hết sức sau khi họ nắm lợi thế khá rõ ngay trận đầu ra quân với chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Croatia.

Đối thủ của đội tuyển Anh ở vòng 32 đội là CHDC Congo đang rất hưng phấn khi lần đầu lọt vào vòng đấu knock out của World Cup. Họ cũng cho thấy tính tổ chức cao với trận hoà 1-1 trước Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ở trận đấu quyết định này, yếu tổ đẳng cấp sẽ đóng vai trò quyết định cho cuộc chơi. Harry Kane và các đồng đội được đánh giá sẽ vượt qua CHDC Congo để tiếp tục vào sâu.

Một trận đấu nữa vào ngày 1/7 đó là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Mexico và Ecuador. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất khoáng đạt giữa 2 đội bóng châu Mỹ đã từng gặp nhau nhiều lần ở các giải đấu. Là đội chủ nhà cùng với thành tích toàn thắng ở vòng đấu bảng và chưa bị thủng lưới, Mexico được dự đoán sẽ giành phần thắng trước Ecuador.

Còn với những người hâm mộ đang say mê cùng trái bóng tròn trên đất Bắc Mỹ, ngày đầu tháng 7 sẽ là ngày được chứng kiến những “siêu tiền đạo” Mbappe, Dembele, Haaland và Kane ra sân. Ai sẽ “nổ súng” trong ngày 1/7. Chúng ta cùng chờ xem…