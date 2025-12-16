  • Huế ngày nay Online
Bóng đá Huế & chuyện “giữ chân” cầu thủ

ClockThứ Bảy, 10/01/2026 14:05
HNN - Huế vốn được biết đến là vùng đất giàu truyền thống bóng đá, nhưng nhiều năm qua, bóng đá Huế liên tục đối mặt với bài toán nan giải trong việc “giữ chân” tài năng trẻ. Không ít cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo địa phương đã rời đi ngay khi bước vào giai đoạn phát triển quan trọng, khiến lực lượng kế cận cho bóng đá địa phương ngày càng hao hụt.

 Cầu thủ trẻ Nguyễn Lương Tuấn Khải trong màu áo CLB Bóng đá Huế

Bóng đá trẻ ở Huế trong nhiều năm qua vẫn được duy trì ổn định với hệ thống đào tạo trải dài từ U11 đến U21. Mỗi năm, các đội trẻ của Huế đều tích cực góp mặt tại các giải đấu quốc gia do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Qua đó, tạo môi trường cọ xát quan trọng và thúc đẩy sự trưởng thành của các cầu thủ. Thế nhưng, con đường duy trì và phát triển bóng đá trẻ tại địa phương vẫn còn gặp rất nhiều thách thức. Hầu hết các đội đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng về cơ sở vật chất: Sân bãi tập luyện, phương tiện đưa đón vận động viên đi học, tập huấn và thi đấu không có; khu lưu trú dành cho các tuyến trẻ cũng chưa được đảm bảo. Hiện tại, toàn bộ cầu thủ của các tuyến trẻ Đoàn Bóng đá Huế vẫn phải sinh hoạt tập trung trong những phòng chung dưới khán đài B của sân vận động. Công tác tập luyện chủ yếu diễn ra trên đường pitch, sân xi-măng hoặc phụ thuộc vào việc thuê các sân cỏ nhân tạo trong thành phố.

Tài chính từ lâu đã là rào cản lớn nhất khiến bóng đá Huế khó giữ chân cầu thủ. Mức lương và chế độ đãi ngộ hiện nay của đội bóng nhìn chung còn khiêm tốn, thấp hơn nhiều so với các CLB có tiềm lực như Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Quảng Ninh hay Phú Thọ... Đối với một cầu thủ, thu nhập ổn định không chỉ là bảo đảm về đời sống, mà còn là nền tảng để họ toàn tâm, toàn ý theo đuổi sự nghiệp. Điều này càng trở nên cấp thiết với những cầu thủ sinh ra trong gia đình còn nhiều khó khăn, nơi sự hỗ trợ về tài chính gần như không thể đáp ứng cho hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp của họ.

Thực tế cho thấy, bóng đá Huế đang đối mặt với áp lực lớn từ cả yếu tố nội tại lẫn cạnh tranh bên ngoài. Về nội tại, khả năng tài chính hạn chế khiến các câu lạc bộ khó duy trì lực lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến động lực rèn luyện và tâm lý của cầu thủ; nhiều tài năng trẻ, dù gắn bó tình cảm với màu áo quê hương, vẫn buộc phải ra đi để tìm kiếm mức lương, chế độ đãi ngộ và cơ hội thi đấu tốt hơn. Những trường hợp như Võ Văn Minh, Hồ Ngọc Luận, Nguyễn Công Nhật, Võ Lý, Trần Thành, Nguyễn Văn Sang, Huỳnh Thế Hiếu… hay mới đây là Hồ Thanh Minh minh chứng rõ ràng cho thực trạng này.

Đồng thời, bóng đá Huế còn chịu sức ép từ các câu lạc bộ hàng đầu trong nước với môi trường tập luyện chuyên nghiệp, mức lương cùng chế độ đãi ngộ hấp dẫn… khiến nhiều cầu thủ tiềm năng nhanh chóng bị thu hút và ra đi. Do đó, vấn đề tài chính không chỉ là câu chuyện lương thưởng, mà còn là bài toán chiến lược sống còn, quyết định khả năng duy trì và phát triển lực lượng của bóng đá Huế trong chặng đường dài phía trước.

Việc không thể “giữ chân” các cầu thủ có năng lực chuyên môn tốt, khiến chất lượng đội hình của Huế khó được nâng lên theo thời gian. Thành tích thi đấu vì thế cũng khó tạo ra những bước đột phá. Khi thành tích không khởi sắc, khả năng thu hút nhà tài trợ cũng giảm theo, khiến nguồn lực đầu tư cho cầu thủ ngày càng hạn chế. Tất cả những yếu tố đó tạo nên một vòng luẩn quẩn: Thiếu nhân tài dẫn đến kết quả thi đấu không tốt; kết quả kém khiến đội bóng khó thu hút tài trợ; thiếu tài trợ lại khiến nguồn lực đầu tư bị thu hẹp; và cuối cùng, đội bóng càng khó “giữ chân” cũng như phát triển các cầu thủ tiềm năng. Đây chính là thách thức lớn nhất cản trở bóng đá Huế vươn lên trong nhiều năm qua, khi những cầu thủ chuyên môn tốt vừa bước vào độ “chín” đã lần lượt ra đi, còn các cầu thủ trẻ kế cận lại chưa đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để gánh vác đội hình. Hệ quả rõ ràng nhất là việc đội bóng phải xuống chơi ở giải hạng Nhì - một bước lùi đáng tiếc nhưng phản ánh chính xác thực trạng khó khăn kéo dài của bóng đá Huế.

Để tháo gỡ bài toán này, bóng đá Huế cần một chiến lược tổng thể và dài hạn. Trước hết, địa phương cần chú trọng đầu tư bài bản cho hệ thống đào tạo trẻ, từ sân bãi, trang thiết bị, chăm sóc y tế… bởi chỉ khi môi trường huấn luyện đủ hiện đại, các cầu thủ mới có thể phát triển tối đa tiềm năng. Song song đó, cần tạo nhiều cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu cọ xát, nâng cao kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và sẵn sàng đối mặt với những thử thách ở môi trường chuyên nghiệp.

Nguồn lực tài chính của bóng đá Huế cũng cần được củng cố thông qua sự đồng hành của doanh nghiệp và việc xã hội hóa bóng đá một cách bài bản, nhằm cải thiện chế độ đãi ngộ và tạo niềm tin để cầu thủ yên tâm gắn bó lâu dài. Đồng thời, đội bóng cần xây dựng bản sắc riêng, định hình triết lý chơi bóng hiện đại và xác lập mục tiêu phát triển lâu dài, giúp củng cố niềm tin và sự trung thành của các cầu thủ trẻ. Sự quan tâm của cộng đồng và truyền thông cũng đóng vai trò then chốt, góp phần nâng cao sức hút, thu hút tài trợ hiệu quả và tạo ra môi trường thi đấu chất lượng hơn.

Để bóng đá Huế thực sự phát triển và khẳng định vị thế, việc đầu tư đồng bộ từ cơ sở vật chất, môi trường thi đấu đến chế độ đãi ngộ và chiến lược dài hạn là điều cần thiết. “Giữ chân” và phát triển các cầu thủ trẻ không chỉ là nhiệm vụ của đội bóng. Chỉ khi các cầu thủ được tạo điều kiện, tin tưởng và đãi ngộ xứng đáng, họ mới gắn bó lâu dài, nâng cao chất lượng đội hình và trở thành trụ cột giúp đội bóng vươn tới những thành tích cao hơn, đồng thời duy trì truyền thống bóng đá lâu đời của Cố đô.

Kim Phụng
