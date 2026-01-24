Chung kết 1 chiều, Nhật Bản lần thứ 3 đăng quang U23 châu Á

U23 Nhật Bản (xanh) áp đặt lối chơi kiểm soát trước U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

U23 Trung Quốc bước vào trận chung kết với tâm thế của một “hiện tượng” đúng nghĩa. Không được đánh giá cao từ đầu giải, thậm chí từng bị hoài nghi vì lối chơi thiên về phòng ngự, nhưng họ đã lần lượt vượt qua những đối thủ mạnh để lần đầu tiên trong lịch sử, góp mặt ở trận đấu cuối cùng của VCK U23 châu Á. Chuỗi 5 trận giữ sạch lưới, cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Li Hao, tạo nên niềm tin Trung Quốc có thể tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích.

Ở chiều ngược lại, U23 Nhật Bản bước vào chung kết với dáng dấp của một nhà vô địch thực thụ. Toàn thắng vòng bảng, sở hữu hàng công mạnh nhất giải, giàu kinh nghiệm và bản lĩnh ở các trận cầu lớn, “Samurai xanh” đứng trước cơ hội lịch sử trở thành đội bóng đầu tiên 3 lần vô địch U23 châu Á và là đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương. Đó là áp lực, nhưng cũng chính là động lực mà chỉ những đội bóng lớn mới có thể “tận dụng”.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Nhật Bản nhanh chóng áp đặt lối chơi kiểm soát quen thuộc. Những pha lên bóng tốc độ cao, phối hợp nhịp nhàng ở 2 biên và khả năng pressing tầm cao khiến U23 Trung Quốc gần như không thể triển khai thế trận.

Bàn mở tỷ số ở phút 12 là khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt của trận đấu. Ozeki xoay người dứt điểm, bóng chạm đùi cầu thủ Trung Quốc đổi hướng khiến Li Hao lần đầu tiên bị đánh bại tại giải. Đó không chỉ là một bàn thắng, mà còn là sự sụp đổ của bức tường phòng ngự từng khiến cả châu Á ngán ngại.

Chỉ 8 phút sau bàn thắng đầu tiên, Ogura tung cú sút xa cực mạnh nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Nhật Bản. Và khi hiệp 1 còn chưa khép lại, thế trận đã hoàn toàn nghiêng về phía Nhật Bản. Trung Quốc lép vế, không có nổi một cú dứt điểm đáng kể, trong khi bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của họ.

Kịch bản ở hiệp 2 không thay đổi. U23 Nhật Bản vẫn tấn công mạch lạc, chủ động và đầy biến hóa. Phút 59, từ chấm phạt đền, Ryunosuke Sato lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-0. Và đến phút 76, Ogura hoàn tất cú đúp ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng xứ sở mặt trời mọc.

U23 Nhật Bản đè bẹp U23 Trung Quốc 4 bàn trắng. Ảnh: AFC

Bên cạnh sức mạnh tập thể, chiến thắng của U23 Nhật Bản vẫn có những cái tên để lại dấu ấn rõ nét. Ryunosuke Sato tiếp tục cho thấy sự sắc bén và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Ogura nổi bật với khả năng sút xa và di chuyển thông minh. Ozeki là mắt xích quan trọng trong việc kết nối tuyến giữa và tạo đột biến.

Tất nhiên U23 Trung Quốc cũng không phải quá tệ. Thủ môn Li Hao dù phải vào lưới nhặt bóng 4 lần nhưng vẫn có những pha cứu thua nhờ phản xạ tốt. Wang Yudong là điểm sáng hiếm hoi trong các nỗ lực vùng lên ở hiệp 2. Tuy nhiên, trước một đối thủ vượt trội về kỹ thuật, tổ chức, tốc độ và nhất là đẳng cấp, những cố gắng ấy là chưa đủ.

Tỷ số 4-0 ở trận đấu này không chỉ phản ánh sự vượt trội về mặt tỷ số, mà còn thể hiện rõ chênh lệch đẳng cấp toàn diện. U23 Nhật Bản vượt trội ở khả năng kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công, xử lý bóng trong phạm vi hẹp và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định. Họ đã tạo nên trận đấu 1 chiều và đè bẹp U23 Trung Quốc một cách thuyết phục để bảo vệ thành công ngôi vô địch và đi vào lịch sử giải đấu.