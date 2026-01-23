Lời chia tay ngọt ngào

Dù gặp tổn thất lực lượng nhưng U23 Việt Nam (trái) vẫn chơi sòng phẳng trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: Zing

Bước vào trận tranh HCĐ, cán cân lực lượng nghiêng rõ về phía U23 Hàn Quốc. Đội bóng xứ kim chi sở hữu nền tảng thể lực, thể hình vượt trội và mang theo áp lực phải thắng để “gỡ gạc” niềm tin từ người hâm mộ sau những màn trình diễn kém thuyết phục

Ngược lại, U23 Việt Nam đối diện hàng loạt khó khăn khi 2 trung vệ trụ cột Hiểu Minh chấn thương nặng, Lý Đức bị treo giò và nhiều cầu thủ quá tải sau chuỗi trận kéo dài từ SEA Games đến vòng chung kết (VCK) U23 châu Á.

Vào trận, U23 Hàn Quốc tiếp tục trung thành với lối chơi pressing tầm cao, tranh chấp quyết liệt và dồn ép U23 Việt Nam bằng những pha bóng bổng. Tuy nhiên, hạn chế cố hữu của họ là khả năng tận dụng cơ hội và thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm.

Ở chiều ngược lại, hàng tiền vệ U23 Việt Nam duy trì cự ly đội hình hợp lý, hỗ trợ phòng ngự từ xa, trong khi các tình huống phản công được triển khai nhanh, gọn, ít chạm.

Dù không tấn công nhiều nhưng U23 Việt Nam chỉ cần một khoảng trống là có thể tạo khác biệt. Phút 30, đoàn quân áo đỏ tổ chức lên bóng bên cánh trái. Đình Bắc chuyền ngang để Quốc Việt khống chế rồi tung cú sút quyết đoán vào góc cao, hạ thủ môn Hàn Quốc.

Sau bàn thua ở hiệp 1 cho đến nửa đầu hiệp 2, U23 Hàn Quốc cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể tìm ra kẽ hở nơi hàng thủ U23 Việt Nam. Uy hiếp của đội bóng xứ kim chi vẫn chỉ là những cú sút xa không trúng đích.

Và phải đến phút 69, khi hàng thủ áo đỏ bất ngờ chơi lúng túng mới tạo điều kiện cho Kim Tae-won vung chân dứt điểm, cân bằng tỷ số 1-1. Nhưng niềm vui của đại diện Đông Á chỉ kéo dài chưa đầy 2 phút. Đình Bắc tái lập thế dẫn bàn cho U23 Việt Nam bằng một cú sút phạt hàng rào đẳng cấp.

Diễn biến trận đấu được đẩy lên cao trào ở phút 86 khi U23 Việt Nam rơi vào thế thiếu người do Đình Bắc bị thẻ đỏ. Trước đối thủ vốn đã mạnh hơn về thể lực, việc chơi thiếu người tưởng như U23 Việt Nam vỡ trận. Nhưng chính thời khắc khó khăn ấy lại làm bừng lên tinh thần quả cảm của các chân sút áo đỏ.

Các học trò HLV Kim Sang Sik lùi sâu hơn, phòng ngự tập trung hơn và bọc lót cho nhau bằng tất cả sức lực còn lại để giữ vững khung thành, bất chấp U23 Hàn Quốc gia tăng sức ép, liên tục dồn bóng sang 2 biên và treo bóng vào vòng cấm.

Đáng tiếc, khi tấm HCĐ chỉ còn cách 2 phút, U23 Việt Nam đã không thể chống lại sức tấn công dữ dội từ đối thủ. Phút 90+7, Shin Min-Ha cân bằng tỷ số 2-2 bằng một pha dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, giúp U23 Hàn Quốc một lần nữa đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

U23 Việt Nam có một trận đấu chia tay giải thành công. Ảnh: Zing

Bước vào 2 hiệp phụ, dù bất lợi cả về thể lực lẫn quân số, nhưng U23 Việt Nam vẫn đứng vững trước sức ép liên tục từ đối thủ, qua đó kéo U23 Hàn Quốc vào loạt luân lưu cân não - nơi Cao Văn Bình đã trở thành người hùng khi có pha đẩy bóng xuất sắc, giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6 để trở thành “Đệ tam anh hào” bóng đá trẻ châu lục.

Rõ ràng, chiến thắng của U23 Việt Nam không đến từ sự áp đảo thế trận. Trong gần 180 phút đầy căng thẳng, U23 Việt Nam cho thấy họ đã chủ động kiểm soát nhịp độ khi cần, biết vùng lên khi lợi thế bị san bằng và biết “làm chậm” trận đấu khi gặp tổn thất. Đó là tiến bộ rõ rệt so với chính họ trong quá khứ. Hay nói đúng hơn, U23 Việt Nam đã vượt qua chính mình.

Ở góc nhìn rộng hơn, tấm HCĐ tại VCK U23 châu Á 2026 không chỉ là phần thưởng cho một giải đấu thành công, mà còn là lời khẳng định về vị thế của U23 Việt Nam ở làng bóng đá châu lục. Sau Thường Châu 2018, thế hệ hiện tại tiếp tục nối dài niềm tin bằng một hành trình có chiều sâu, có bản sắc và đầy cảm xúc.