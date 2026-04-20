Sáng nay, bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đầu giờ làm việc buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành thủ tục biểu quyết thông qua các dự án luật, dự thảo nghị quyết sau: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hoá Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài và biểu quyết thông qua Nghị quyết nêu trên.

Từ 10 giờ 30 phút, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại phiên bế mạc, Quốc hội tiến hành thủ tục biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu bế mạc Kỳ họp, chính thức khép lại Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

