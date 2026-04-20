  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 24/04/2026 08:23

Sáng nay, bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng nay (24/4), tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XVI bước vào ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ nhất, biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng trước khi tiến hành phiên bế mạc Kỳ họp.

 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Đầu giờ làm việc buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành thủ tục biểu quyết thông qua các dự án luật, dự thảo nghị quyết sau: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hoá Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài và biểu quyết thông qua Nghị quyết nêu trên.

Từ 10 giờ 30 phút, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại phiên bế mạc, Quốc hội tiến hành thủ tục biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu bế mạc Kỳ họp, chính thức khép lại Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
bế mạcKỳ họp thứ nhấtQuốc hội khóa XVI
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:
Chuẩn hóa nhân sự, tăng kiểm soát chi tiêu ngoại giao

Chiều 11/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết liên quan cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện (CQĐD) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Chuẩn hóa nhân sự, tăng kiểm soát chi tiêu ngoại giao
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:
Tháo gỡ "điểm nghẽn" thể chế, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng bền vững

Nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội (ĐQBH) TP. Huế đã đi thẳng vào những “điểm nghẽn” của nền kinh tế và hệ thống chính sách, với yêu cầu xuyên suốt là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, hoàn thiện thể chế và bảo đảm phát triển bền vững.

Tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng bền vững
Đẩy mạnh phân quyền, giảm thủ tục công chứng cho người dân

Việc xây dựng, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện; tạo thuận lợi cao nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh phân quyền, giảm thủ tục công chứng cho người dân

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top