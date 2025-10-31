Tổng thống Trump tiết lộ ‘người bạn’ yêu cầu miễn trừ trừng phạt của Mỹ với dầu mỏ Nga

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trong một cuộc họp báo tại Budapest. Ảnh: THX/TTXVN

“Thủ tướng (Orban) - ông ấy đã yêu cầu được miễn trừ. Chúng tôi chưa cấp, nhưng ông ấy đã yêu cầu. Ông ấy là bạn của tôi”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) vào ngày 31/10.

Theo báo The Kyiv Independent ngày 1/11, Thủ tướng Orban, một đồng minh thân cận của ông Trump và dự kiến sẽ thăm Washington vào tuần tới. Trước đó, nhà lãnh đạo Hungary đã xác nhận ông sẽ tìm kiếm sự miễn trừ.

“Chúng ta phải làm cho người Mỹ hiểu được tình huống kỳ lạ này nếu muốn có được ngoại lệ khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ đang ảnh hưởng đến Liên bang Nga”, ông Orban nói trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh quốc gia Hungary ngày 31/10.

Trong khi phần lớn các quốc gia thành viên EU đã loại bỏ dần việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Liên bang Nga kể từ sau khi Moskva (Moscow) triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, thì Hungary và Slovakia vẫn tiếp tục nhận dầu qua đường ống dẫn.

Budapest thậm chí còn tăng tỷ trọng dầu Nga trong cơ cấu năng lượng, lập luận rằng việc thay thế nguồn cung này sẽ gây ra khủng hoảng kinh tế.

Ông Orban, người được coi là đối tác thân cận nhất của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong Liên minh châu Âu (EU), vẫn duy trì quan hệ với Moskva bất chấp xung đột Nga-Ukraine, đồng thời nhiều lần mô tả Ukraine là mối đe dọa đối với an ninh và kinh tế của Hungary.

Nhà lãnh đạo Hungary cho biết cả Washington và Moskva đều muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng ông đổ lỗi cho Kiev và EU đã cản trở tiến trình hòa bình.

Một cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Budapest được cho là đã bị hủy bỏ sau khi quan chức Liên bang Nga bày tỏ phản đối lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Thủ tướng Orban nói thêm rằng ông sẽ cùng “phái đoàn lớn” gồm các bộ trưởng và quan chức kinh tế, an ninh đến Mỹ để “rà soát toàn diện” quan hệ Mỹ – Hungary, đồng thời hy vọng hoàn tất gói hợp tác kinh tế mới và các khoản đầu tư từ Mỹ.

Tuần trước, chính quyền Trump đã công bố các lệnh trừng phạt nhắm vào hai tập đoàn dầu mỏ lớn có liên hệ với nhà nước Liên bang Nga là Rosneft và Lukoil, với các biện pháp có thể khiến người mua nước ngoài, bao gồm khách hàng ở Ấn Độ, Trung Quốc và Trung Âu, phải đối mặt với trừng phạt thứ cấp.

Tới nay, theo báo The Kyiv Post của Ukraine, Washington mới chính thức bảo đảm với Berlin rằng các hoạt động của tập đoàn dầu khí Rosneft tại Đức sẽ được miễn trừ khỏi các biện pháp trừng phạt năng lượng mới, với lý do tài sản này hiện không còn nằm dưới quyền kiểm soát của Liên bang Nga.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche nói với hãng tin Reuters rằng lá thư đảm bảo mà Đức nhận được đã xóa bỏ sự mơ hồ đối với các doanh nghiệp và khách hàng Đức, những người lo ngại rằng mối quan hệ thương mại với các công ty con của Rosneft tại Đức có thể nằm trong phạm vi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Kinh tế Đức nói với Reuters rằng các cuộc thảo luận với Washington vẫn đang tiếp tục, nhằm đảm bảo một cơ chế miễn trừ chính thức và lâu dài cho các tài sản của Rosneft tại Đức.

Đức đã tịch thu cổ phần của Rosneft và đặt dưới sự ủy quyền của nhà nước vào năm 2022, sau khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, và đã nhiều lần gia hạn biện pháp này.

Ban đầu, đây chỉ là một biện pháp tạm thời trong khi Berlin tìm kiếm người mua ngoài Liên bang Nga, nhưng trên thực tế đã trở thành giải pháp lâu dài do các cuộc đàm phán bế tắc.