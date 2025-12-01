Nga lên tiếng sau khi Ukraine tấn công tàu dầu trong danh sách đen ở Biển Đen

Các phương tiện không người lái Sea Baby của Ukraine tấn công các tàu chở dầu Kairos và Virat của Liên bang Nga ở Biển Đen vào ngày 28/11/2025. Ảnh cắt từ clip của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU)

Kênh RT của Liên bang Nga tối 30/11, theo giờ địa phương, cho biết người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, bà Maria Zakharova đã lên án những “cuộc tấn công khủng bố” gần đây của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quốc tế.

Trong vài ngày qua, các phương tiện không người lái chứa chất nổ đã tấn công hai tàu chở dầu treo cờ Gambia ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như một trung tâm dầu thô lớn ở bờ Biển Đen của Liên bang Nga.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 30/11, bà Zakharova nhấn mạnh rằng “cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự bị tấn công đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu” và chưa bao giờ chịu bất kỳ lệnh trừng phạt hay hạn chế quốc tế nào.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, “các cơ quan đặc nhiệm của chế độ Kiev trên thực tế đã thừa nhận trách nhiệm về những hành vi” phá hoại nói trên, thể hiện qua các đoạn ghi hình do truyền thông Ukraine công bố.

Nhiều hãng tin Ukraine và phương Tây đã đưa tin rằng Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Hải quân Ukraine là bên đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu hôm 28/11, được cho là sử dụng các phương tiện không người lái Sea Baby.

Bà Zakharova lưu ý rằng các cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Ukraine vướng bê bối tham nhũng lớn liên quan đến quan chức cấp cao. Hơn nữa, quân đội Ukraine liên tục mất trận địa trước sức tấn công của các lực lượng Liên bang Nga trong những tháng gần đây.

Bà Zakharova cho rằng các hành động phá hoại này được tiến hành nhằm đánh lạc hướng dư luận Ukraine.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm 29/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Oncu Keceli đã lên án các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này ở Biển Đen, nhưng không quy trách nhiệm cho bất kỳ quốc gia nào.

Ông Keceli viết rằng “những sự cố… gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với hàng hải, sinh mạng con người, tài sản và môi trường.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng nước này đang liên lạc với tất cả các bên để “ngăn chặn sự lan rộng của chiến tranh và leo thang thêm ở Biển Đen”.

Sau đó vào ngày 30/11, Bộ Ngoại giao Kazakhstan đã lên án cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng của Tập đoàn Đường ống Caspi ở miền Nam Liên bang Nga một ngày trước đó. Tập đoàn này chuyên vận chuyển dầu thô từ Kazakhstan.

Xem video các phương tiện không người lái Sea Baby của Ukraine tấn công các tàu chở dầu Kairos và Virat của Liên bang Nga ở Biển Đen vào ngày 28/11/2025. Nguồn: Báo The Kyiv Independent

Các tàu liên quan, Kairos và Virat, nằm trong danh sách đen của phương Tây với cáo buộc vận chuyển dầu của Liên bang Nga vi phạm các lệnh trừng phạt. Được biết cả hai tàu đều đang trên đường đến cảng Novorossiysk của Liên bang Nga khi bị tấn công hôm 28/11.

Trong đó, tàu chở dầu Kairos đã bốc cháy ở vị trí cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ 28 hải lý do “tác động từ bên ngoài”.

Cùng ngày, tàu chở dầu Virat cũng bị tấn công ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 36 hải lý. Chỉ sau đó một ngày, tàu Virat tiếp tục bị tấn công.

Đáng chú ý, cả 2 con tàu trên đều có công dân Nga trong thành phần thủy thủ đoàn.

Sau vụ việc hôm 28/11, hãng tin RIA Novosti ngày 30/11dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Liên bang Nga đang mở một cuộc điều tra nhằm xác định các tổ chức và những người có liên quan tới loạt vụ tấn công gần đây nhằm vào các tàu chở dầu ở Biển Đen.

Các nguồn tin nêu rõ: “Phía Liên bang Nga hiện đang liên hệ với lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này và các phái bộ ngoại giao của Liên bang Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết”.

Các nguồn tin cũng cho biết không có thương vong trong loạt vụ tấn công trên song nhấn mạnh hành động này không chỉ đe dọa an toàn hàng hải và an ninh môi trường trong khu vực mà còn ảnh hưởng đến các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Moskva luôn bác bỏ việc vận hành một “hạm đội bóng tối” nhằm né tránh các hạn chế bởi lệnh trừng phạt.