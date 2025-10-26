Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến công du châu Á

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/10 đã tới Malaysia, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á, trong đó có các cuộc đàm phán thương mại được đánh giá là then chốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump dự kiến gặp ông Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào ngày cuối cùng của chuyến đi, với mục tiêu đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Khi rời Washington, ông Trump cũng làm dấy lên đồn đoán về khả năng gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un lần đầu tiên kể từ năm 2019 trong thời gian ở bán đảo Triều Tiên, ông Trump cho biết “sẵn sàng cho điều đó."

Tổng thống Mỹ cũng sẽ thăm Nhật Bản trong chuyến công du châu Á đầu tiên kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng hồi tháng Một, giữa bối cảnh đẩy mạnh chính sách thuế quan và các thỏa thuận quốc tế.

Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump cho biết ông hy vọng đạt được một “thỏa thuận toàn diện” với ông Tập Cận Bình, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc có thể sẽ chấp nhận ký kết để tránh mức thuế 100% dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/11.

Tại Malaysia, ông Trump sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - cuộc họp mà ông từng nhiều lần bỏ lỡ trong nhiệm kỳ đầu.

Ông cũng dự kiến ký kết thỏa thuận thương mại song phương với Malaysia và chứng kiến lễ ký thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia.

Ông Trump viết trên mạng xã hội: “Tôi sẽ ký thỏa thuận hòa bình ngay khi đến nơi” khi nói về lệnh ngừng bắn mà ông đóng vai trò trung gian sau các vụ đụng độ đẫm máu nhất giữa Thái Lan và Campuchia trong nhiều thập kỷ.

Ông cũng sẽ gặp Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva bên lề hội nghị ASEAN nhằm cải thiện quan hệ sau nhiều tháng căng thẳng.

Trong điểm dừng tiếp nhiên liệu tại Qatar trên đường từ Washington, ông Trump đã gặp lãnh đạo quốc gia vùng Vịnh này - một trong những bên bảo trợ cho thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza do Mỹ thúc đẩy./.