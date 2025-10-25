Quan chức cấp cao Nga-Mỹ họp bàn tại Miami vào ngày 25/10

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Reuters đưa tin theo các hãng truyền thông Mỹ, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, đang có mặt tại Mỹ để gặp các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó có đặc phái viên Steve Witkoff.

Trang Axios tiết lộ cuộc gặp giữa ông Dmitriev và ông Witkoff dự kiến diễn ra tại Miami vào ngày 25/10.

CNN dẫn các nguồn thạo tin cho hay ông Dmitriev được kỳ vọng sẽ gặp các quan chức chính quyền Mỹ “nhằm tiếp tục các cuộc thảo luận về quan hệ Mỹ-Nga.”

Trong tuần này, Tổng thống Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga nhằm gây sức ép buộc Moskva chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ Nga.

Trong cuộc gặp gỡ với các nhà báo, ông Putin tiết lộ đã thảo luận với Tổng thống Donald Trump về vị thế của dầu mỏ Nga trên thị trường toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Nga nhận định rằng những cố vấn đang thúc đẩy chính quyền Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Nga thực chất đang hành động chống lại lợi ích của chính nước Mỹ.

Ông cảnh báo nếu nguồn cung dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga trên thị trường thế giới giảm mạnh, điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về giá dầu và các sản phẩm dầu mỏ trên toàn cầu, bao gồm cả tại các trạm xăng ở Mỹ.

Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng xét đến "lịch trình chính trị nội bộ" của Mỹ, một số tiến trình sẽ rất nhạy cảm trong vấn đề này. Ông đặt câu hỏi về động cơ của những người đang thúc đẩy chính quyền Mỹ đưa ra các quyết định trừng phạt, ngụ ý rằng họ có thể không thực sự phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Nngười phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng đã lên án các biện pháp trừng phạt mới là hành động "hoàn toàn phản tác dụng," đồng thời khẳng định Nga đã "miễn dịch với trừng phạt phương Tây."

Còn cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev có phản ứng gay gắt hơn khi gọi đây là "hành động chiến tranh" và cáo buộc ông Trump "đã đứng hẳn về phía châu Âu."

Trong khi đó, ngày 23/10, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua các dự luật nhằm liệt Nga là quốc gia tài trợ khủng bố, cải thiện quy trình tịch thu tài sản của Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine, và áp đặt trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc bị cáo buộc ủng hộ quân đội Nga..

Đến ngày 24/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng ý đồ của Mỹ nhằm liệt Nga vào danh sách “nhà tài trợ khủng bố” là nỗ lực phá hoại đối thoại giữa Moskva và Washington, bao gồm cả vấn đề đoàn tụ các gia đình.

Bà Zakharova nêu rõ: “Chúng tôi coi sáng kiến lập pháp này là một nỗ lực nhằm phá hoại đối thoại đã được thiết lập giữa Nga và Mỹ, bao gồm cả về vấn đề đoàn tụ các trẻ em vì nhiều lý do khác nhau đã mất liên lạc với gia đình trong cuộc xung đột ở Ukraine."

Hồi tuần trước, ông Trump đã điện đàm với Tổng thống Putin và cho biết dự định sẽ sớm gặp nhà lãnh đạo Nga, song các quan chức Mỹ nói rằng cuộc gặp hiện đang tạm hoãn./.