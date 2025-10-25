Nhật Bản tăng cường quan hệ với ASEAN và đưa quan hệ với Mỹ lên tầm cao mới

Bà Sanae Takaichi phát biểu với báo giới tại Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi dự kiến sẽ tham dự các cuộc họp liên quan trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia từ ngày 26-28/10, coi đây là dịp để tăng cường hơn nữa hợp tác với ASEAN.

Theo hãng thông tấn Kyodo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru đưa ra thông báo trên trong buổi họp báo ở thủ đô Tokyo ngày 24/10.

Ông cho biết tân Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ tham dự hội nghị nói trên, đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà kể từ khi được Hạ viện Nhật Bản bầu làm Thủ tướng trong cuộc họp toàn thể hôm 21/10.

Theo kế hoạch, bà Takaichi sẽ có chuyến thăm Malaysia kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 25/10.

Trong khuôn khổ sự kiện, bà dự kiến sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo các nước ASEAN và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (Asia Zero Emission Community-AZEC), một sáng kiến do Nhật Bản khởi xướng nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực về giảm phát thải và chuyển đổi năng lượng sạch.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru nêu rõ: “Với vị trí quan trọng về địa chính trị, ASEAN đóng vai trò là trung tâm tăng trưởng toàn cầu, là chìa khóa để hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.”

Thủ tướng Takaichi sẽ tận dụng chuỗi hội nghị này để làm sâu sắc hơn quan hệ với ASEAN, "đối tác tin cậy” của Nhật Bản.

Theo kế hoạch, sau khi trở về Tokyo, bà Takaichi sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi nhà lãnh đạo Mỹ tới thăm Nhật Bản từ ngày 27 - 29/10.

Trước đó, phát biểu trước Quốc hội trong bài diễn văn chính sách đầu tiên hôm 24/10, tân Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ cùng Tổng thống Trump đưa quan hệ Mỹ-Nhật Bản lên “tầm cao mới” trong cuộc hội đàm tại Tokyo tới đây./.