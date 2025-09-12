Tình báo Ukraine thừa nhận đứng sau các vụ tấn công đường sắt ở Liên bang Nga

Đường sắt ở St Petersburg, tỉnh Leningrad của Nga. Ảnh: SOPA Images

Theo tờ The Kyiv Independent ngày 14/9, nguồn tin trên cho biết: “Những tuyến đường sắt này là các tuyến cung ứng quan trọng đối với các lực lượng Nga hoạt động ở hướng Kharkiv và Sumy”.

HUR và Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO) đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt phức tạp vào ngày 13/9, làm tê liệt giao thông trên tuyến đường sắt Oryol - Kursk ở Nga.

Nhân viên đường sắt Nga phát hiện các quả mìn trên đoạn Maloarkhangelsk - Glazunovka. Một đơn vị công binh của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga được cử đến hiện trường, nhưng một vụ nổ xảy ra trong quá trình gỡ mìn, khiến hai binh sĩ thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Vụ nổ đã làm ngừng hoạt động chạy tàu trong khu vực. Thống đốc Oryol, ông Andrey Klychkov, cũng xác nhận vụ việc.

Trong một vụ khác vào rạng sáng 14/9, một vụ nổ nữa đã xảy ra tại tuyến đường sắt Saint Petersburg - Pskov gần đoạn Stroganovo - Mshinskaya. Theo nguồn tin, vụ tấn công khiến một đầu máy trật bánh và phá hủy 15 toa chở nhiên liệu.

Nguồn tin cho biết thêm: “Do thiệt hại đối với những tuyến đường sắt này, Nga sẽ phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về hậu cần, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tiến hành các hoạt động tấn công chống lực lượng Ukraine”.

Các lực lượng Ukraine và nhóm thân Ukraine nhiều lần tấn công hạ tầng đường sắt và năng lượng của Nga thông qua các chiến dịch phá hoại và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Những chiến dịch này nhằm làm suy giảm năng lực hậu cần của Nga và khả năng cung ứng nhiên liệu, đạn dược, nhân lực cho quân đội.

Trước đó, giới chức Nga cũng cung cấp thông tin về hai vụ tàu trật đường ray tại tỉnh Leningrad vào sáng 14/9, khiến một nhân viên lái tàu thiệt mạng và gián đoạn hoạt động đường sắt.

Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Thống đốc tỉnh Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết một đầu máy xe lửa chạy bằng diesel bị trật khỏi đường ray gần ga Semrino thuộc huyện Gatchina của tỉnh trên. Nhân viên lái tàu đã bị kẹt trong cabin và tử vong trên đường đến bệnh viện. Trước đó cùng ngày, một đoàn tàu chở hàng gồm 15 toa rỗng cũng bị trật bánh ở khu vực phía Nam của tỉnh Leningrad, song không gây thương vong.

Giới chức Nga đang điều tra các vụ việc nói trên và không loại trừ khả năng liên quan tới hành động phá hoại.