Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine lên tiếng sau điện đàm với lãnh đạo châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 28/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 13/8, hãng tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định mục tiêu đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 ở Alaska.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết nếu hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra thuận lợi, ông muốn tổ chức ngay một hội nghị thượng đỉnh ba bên với lãnh đạo Nga và Ukraine.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump khẳng định: “Nếu cuộc gặp đầu tiên diễn ra ổn thỏa, chúng tôi sẽ có ngay một cuộc gặp thứ hai… Tôi muốn làm điều đó gần như ngay lập tức và chúng tôi sẽ nhanh chóng có cuộc gặp thứ hai giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky và tôi, nếu họ muốn tôi có mặt”.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đánh giá cao về hội nghị trực tuyến trước đó cùng ngày với các nhà lãnh đạo châu Âu cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng thời đánh giá cuộc họp đã diễn ra “vô cùng thân thiện”.

Theo nguồn tin của Axios, Tổng thống Trump sẽ tìm cách đánh giá khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa Nga và Ukraine trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Putin.

Về phía Ukraine, vào ngày 13/8, theo hãng tin AFP, Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố Moskva cần phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới nếu không chấp thuận “ngừng bắn ngay lập tức” ở Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Phát biểu sau hội nghị trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Trump, ông Zelensky bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng chủ đề trung tâm của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga sẽ là ngừng bắn. Một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Các biện pháp trừng phạt phải được duy trì và tăng cường nếu Nga không chấp thuận ngừng bắn”.

Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky cũng cho rằng người đồng cấp Putin đang “giả vờ” về mong muốn chấm dứt chiến tranh. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định: ông Putin đang tìm cách gây sức ép trước cuộc gặp ở Alaska trên toàn bộ mặt trận Ukraine. Nga đang cố chứng tỏ họ có thể chiếm đóng toàn bộ Ukraine”.

Trong một diễn biến khác, ngày 13/8, hãng tin UNIAN dẫn lời Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết nước này sẵn sàng thảo luận khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn trên không với Nga.

Ông Podolyak nhấn mạnh: “Ukraine sẵn sàng thảo luận và xem xét kịch bản này, coi đây là bước khởi đầu hướng tới việc đạt các lập trường đàm phán thực tế”.

Ngoài ra, quan chức này cũng khẳng định bất kỳ lệnh ngừng bắn nào, đặc biệt là ngừng bắn toàn diện, đều có thể là điểm xuất phát cho các cuộc hòa đàm.