UAV Ukraine tấn công trạm bơm dầu quan trọng, làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho thủ đô Nga

Hình ảnh vệ tinh chụp lại hiện trường sau vụ tấn công hôm 7/9/2025 cho thấy ít nhất hai bồn chứa của trạm bơm dầu Transneft ‘Vtorovo’ bị hư hại. Ảnh: Kênh Telegram tình báo nguồn mở Dnipro Osint ⟨Garbuz⟩ của Ukraine

Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 9/9 cho biết thông tin nêu trên được Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF), ông Robert “Madyar” Brovdi, công bố vào tối 8/9, theo giờ địa phương.

Ông Brovdi viết trên mạng xã hội Facebook rằng: “Như nhiều người nhận định thì xăng dầu ở Moskva sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Trạm bơm dầu Vtorovo, thuộc tập đoàn Transneft (ở Penkino, vùng Vladimir, Liên bang Nga), đã gặp sự cố. Đây là trạm bơm dầu được sử dụng để bơm nhiên liệu diesel vào Tuyến Đường ống dẫn dầu của Vành đai Moskva”.

Theo ông Brovdi, cuộc tấn công nhằm vào trạm bơm dầu Vtorovo do các binh sĩ thuộc Trung đoàn số 14 của Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine thực hiện.

Ông Brovdi nói thêm: “Xăng dầu đang trở thành chất lỏng khan hiếm, và khí đốt cùng dầu mỏ vốn là những chất dễ cháy”.

Trạm bơm Vtorovo là trạm bơm trung gian thuộc sở hữu của tập đoàn PJSC Transneft, đóng vai trò then chốt trong việc vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ và là một phần trong dự án đầu tư Miền Bắc vốn được thiết kế nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng đường ống và tăng cường khả năng xuất khẩu.

Kênh Telegram tình báo nguồn mở Dnipro Osint (Garbuz) của Ukraine đã công bố những hình ảnh vệ tinh chụp lại hiện trường bị hư hại sau vụ tấn công.

“Thiết bị bay không người lái đã tấn công trạm bơm dầu Transneft ‘Vtorovo’ vào sáng sớm 7/9. Dựa trên hình ảnh vệ tinh hiện có, chúng tôi có thể xác nhận thiệt hại ở ít nhất hai bồn chứa”, kênh Dnipro Osint đưa tin.

Trước đó, báo The Kyiv Independent của Ukraine, dẫn báo cáo của ông Brovdi, cho biết các thiết bị bay không người lái của quân đội nước này đã tấn công nhiều cơ sở dầu mỏ của Liên bang Nga trong đêm 5/9, bao gồm nhà máy lọc dầu Rosneft lớn nhất tại Ryazan và một kho chứa dầu ở tỉnh Luhansk.

Ông Brovdi nhấn mạnh: “Xăng dầu (ở Liên bang Nga) đang trở nên khan hiếm, trong khi khí đốt và dầu mỏ nhanh chóng cạn kiệt”.

Theo báo The Kyiv Independent, người dân ở Ryazan, một thành phố cách thủ đô Moskva của Liên bang Nga 180 km (120 dặm) về phía Đông Nam, nói với kênh truyền thông Shot (thân chính phủ Liên bang Nga) rằng họ nghe thấy tiếng nổ vào khoảng 2 giờ sáng, sau đó là một đám cháy lớn bùng lên thắp sáng cả bầu trời.

Ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy một đám cháy lớn và khói đen dày đặc bốc lên từ nhà máy lọc dầu nằm ở phía Nam thành phố (xem dưới đây).

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đơn vị chế biến dầu thô ELOU-AVT-6, với công suất ước tính 6 triệu tấn/năm, đã bị đánh trúng. Nhà máy này, với tổng công suất 13,8 triệu tấn/năm, trước đó từng bị thiết bị bay không người lái Ukraine tấn công vào ngày 2/8, buộc hai trong ba dây chuyền lọc dầu chính phải ngừng hoạt động.

Quân đội Ukraine cho biết cơ sở này đóng vai trò trong việc hỗ trợ lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Khi Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga, theo báo The Kyiv Post ngày 9/9, một cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang dần hình thành và Moskva đã phải áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với xuất khẩu xăng dầu.

Trong một diễn biến khác, cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết các chuyên gia mạng của họ hôm Chủ nhật (7/9) đã thực hiện một cuộc tấn công lớn, làm gián đoạn hệ thống thanh toán thẻ nhiên liệu và khiến hàng chục nền tảng trực tuyến của Liên bang Nga ngừng hoạt động. Cuộc tấn công mạng này được tiến hành trùng với Ngày Tình báo Quân sự của Ukraine.

Chiến dịch tấn công mạng diễn ra trong bối cảnh Ukraine cũng gia tăng các cuộc tấn công thực địa trong những tuần gần đây nhằm vào các nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn và kho nhiên liệu của Liên bang Nga.

Theo các nguồn tin tình báo được báo The Kyiv Post dẫn lại, cuộc tấn công bắt đầu từ ngày 7/9 bằng một đợt tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) quy mô lớn nhắm vào hạ tầng mạng hỗ trợ thanh toán nhiên liệu ở Liên bang Nga, bao gồm các hệ thống quản lý thẻ nhiên liệu.

Trong số các dịch vụ bị gián đoạn có nền tảng Advanced Payment Systems – dùng cho thẻ nhiên liệu RosPetrol – cũng như máy chủ thuộc tập đoàn viễn thông Rostelecom và công ty năng lượng Lukoil.

Theo các nguồn tin, thiệt hại do sự cố này gây ra cho Liên bang Nga được ước tính vào khoảng 1 đến 3 triệu USD.