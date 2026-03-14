Bắc Âu dẫn đầu bảng xếp hạng hạnh phúc toàn cầu

ClockThứ Sáu, 20/03/2026 08:16
Với mức độ tin cậy xã hội cao, hệ thống phúc lợi toàn diện, môi trường sống chất lượng, các nước Bắc Âu “thống trị” bảng xếp hạng theo báo cáo “Hạnh phúc Thế giới năm 2026” do Liên hợp quốc bảo trợ, được công bố ngày 19/3. Việt Nam xếp thứ 45, tăng 1 bậc so với năm 2025.

Việt Nam xếp thứ 45 trong bảng xếp hạng phúc toàn cầu, tăng 1 bậc so với năm 2025. (Ảnh: nhandan.vn) 

Báo cáo dựa trên chỉ số hạnh phúc trung bình trong 3 năm, với 6 tiêu chí gồm: thu nhập bình quân đầu người, tuổi thọ, hỗ trợ xã hội, quyền tự quyết trong đời sống, sự hào phóng và nhận thức về tham nhũng. Bảng xếp hạng đánh giá mức độ hài lòng về cuộc sống tại 147 quốc gia.

Kết quả cho thấy, Phần Lan tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng trong năm thứ 9 liên tiếp.

Các quốc gia Bắc Âu khác là Iceland, Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy trong tốp dẫn đầu, nhờ các yếu tố như thu nhập tương đối cao, bất bình đẳng thấp, dịch vụ công dễ tiếp cận và xã hội gắn kết. Trong khi đó, Costa Rica lần đầu tiên vào “top 5” và là quốc gia Mỹ Latin có thứ hạng cao nhất từ trước tới nay.

Mức hài lòng về cuộc sống thấp nhất là tại Afghanistan.

Đáng chú ý, báo cáo cho thấy thu nhập cao không đồng nghĩa với mức độ hài lòng về cuộc sống. Thí dụ nổi bật là Costa Rica (hạng 4) và Mexico (hạng 12) có xếp hạng cao hơn nhiều quốc gia có thu nhập cao hơn, như Ireland, Australia hay Đức. Điều này cho thấy vai trò của các yếu tố kết nối xã hội, cộng đồng và lối sống mà GDP không thể phản ánh đầy đủ. Nhiều nền kinh tế phát triển, như Mỹ, Canada, Anh và phần lớn Tây Âu, dù vẫn xếp thứ hạng cao, song điểm số thu hẹp, cho thấy mức độ hài lòng về cuộc sống có xu hướng chững lại ở các quốc gia giàu có.

Theo nhandan.vn
