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Thế giới

Châu Âu chống chọi nắng nóng cực đoan

ClockThứ Ba, 23/06/2026 09:14
Theo các nhà khí tượng học, một khối không khí nóng từ sa mạc Sahara kết hợp với vùng áp cao mạnh đã hình thành nên hiện tượng được gọi là vòm nhiệt, khiến nhiệt độ liên tục tăng cao tại Tây và Trung Âu. Dự báo nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt từ 39 đến 44 độ C trong những ngày tới.

Nắng nóng cực đoan: Đừng chủ quan với những dấu hiệu quá tải nhiệt

 Khách du lịch chật vật giữa trời nắng nóng ở Italia. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Tại Pháp, 49 trong số 96 tỉnh, thành phố trên đất liền đang trong tình trạng cảnh báo đỏ về thời tiết. Tại vùng Gironde phía tây nam, các quan chức địa phương cho biết cái chết của ba người, ở độ tuổi từ 80 đến 95, một phần là do nắng nóng gay gắt. Ngày 22/6 vừa qua, 845 trường học thông báo tạm đóng cửa, 1.800 trường khác cho học sinh nghỉ học hơn bình thường. Nắng nóng gây gián đoạn giao thông, khi hàng chục chuyến tàu liên tỉnh bị hủy. Cùng ngày, Công ty đường sắt quốc gia Bỉ (SNCB) thông báo hủy một số chuyến tàu giờ cao điểm để giảm nguy cơ sự cố gây tắc nghẽn đường ray.

Italia cũng ban bố cảnh báo đỏ về nắng nóng tại nhiều thành phố ở nước này trong đợt sóng nhiệt thứ hai trong chưa đầy một tháng qua. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha Aemet cảnh báo đợt nắng nóng kéo dài ít nhất đến giữa tuần, nhiệt độ có nơi lên tới 44 độ C. Chính quyền đã hủy một số hoạt động thể thao, văn hóa ngoài trời. Tại Anh, Cơ quan Khí tượng quốc gia phát cảnh báo nắng nóng cực đoan tại phần lớn khu vực miền nam, trong khi nhiều khu vực có thể xuất hiện “đêm nhiệt đới”, khi nhiệt độ ban đêm trên 20 độ C.

https://nhandan.vn/chau-au-chong-choi-nang-nong-cuc-doan-post970841.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Châu Âuchống chọinắng nóngcực đoan
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