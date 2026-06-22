Châu Âu chống chọi nắng nóng cực đoan

Khách du lịch chật vật giữa trời nắng nóng ở Italia. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Tại Pháp, 49 trong số 96 tỉnh, thành phố trên đất liền đang trong tình trạng cảnh báo đỏ về thời tiết. Tại vùng Gironde phía tây nam, các quan chức địa phương cho biết cái chết của ba người, ở độ tuổi từ 80 đến 95, một phần là do nắng nóng gay gắt. Ngày 22/6 vừa qua, 845 trường học thông báo tạm đóng cửa, 1.800 trường khác cho học sinh nghỉ học hơn bình thường. Nắng nóng gây gián đoạn giao thông, khi hàng chục chuyến tàu liên tỉnh bị hủy. Cùng ngày, Công ty đường sắt quốc gia Bỉ (SNCB) thông báo hủy một số chuyến tàu giờ cao điểm để giảm nguy cơ sự cố gây tắc nghẽn đường ray.

Italia cũng ban bố cảnh báo đỏ về nắng nóng tại nhiều thành phố ở nước này trong đợt sóng nhiệt thứ hai trong chưa đầy một tháng qua. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha Aemet cảnh báo đợt nắng nóng kéo dài ít nhất đến giữa tuần, nhiệt độ có nơi lên tới 44 độ C. Chính quyền đã hủy một số hoạt động thể thao, văn hóa ngoài trời. Tại Anh, Cơ quan Khí tượng quốc gia phát cảnh báo nắng nóng cực đoan tại phần lớn khu vực miền nam, trong khi nhiều khu vực có thể xuất hiện “đêm nhiệt đới”, khi nhiệt độ ban đêm trên 20 độ C.

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