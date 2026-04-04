Dự báo kinh tế ASEAN+3 và khuyến nghị về chính sách đối phó khủng hoảng

ClockThứ Ba, 07/04/2026 14:13
Khu vực ASEAN+3 (gồm các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) bước vào năm 2026 với vị thế mạnh mẽ, nhưng cuộc xung đột tại Trung Đông đã làm thay đổi cán cân rủi ro theo hướng tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc) 

Tuy nhiên, khu vực này đang ở vị thế tốt hơn so với các giai đoạn trước đây để vượt qua cú sốc năng lượng, thể hiện ở việc các nền kinh tế trong khu vực sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, ít phụ thuộc hơn vào dầu mỏ, với lạm phát thấp và hầu hết đều giữ được không gian chính sách đáng kể để ứng phó. Đó là nhận định của Nhà kinh tế trưởng, ông Dong He, thuộc Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), có trụ sở ở Singapore, đưa ra trong báo cáo thường niên Triển vọng Kinh tế khu vực ASEAN+3 (AREO) công bố ngày 6/4.

Dự báo, kinh tế khu vực này có thể tăng trưởng khoảng 4% giai đoạn 2026-2027, giảm so với mức 4,3% của năm 2025. Theo báo cáo của AMRO, ASEAN+3 đã tăng trưởng 4,3% năm 2025, cao hơn nhiều so với mức 3,8% được dự báo ngay sau cú sốc thuế quan “Ngày Giải phóng” của Mỹ tháng 4/2025. Hoạt động kinh tế vẫn hiệu quả do nhu cầu nội địa ổn định, xuất khẩu tăng mạnh, được thúc đẩy nhờ nhu cầu bán dẫn gia tăng trong bối cảnh bùng nổ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) - đầu tư bền vững và sự tăng cường liên kết kinh tế nội vùng.

Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng cao, báo cáo dự báo lạm phát chung sẽ tăng từ 0,9% trong năm 2025 lên 1,4% vào năm 2026 và 1,5% năm 2027. Tác động của xung đột tại Trung Đông đối với khu vực sẽ phụ thuộc vào thời gian cuộc chiến kéo dài và chính sách của các nước.

Theo ông Dong He, các ngân hàng trung ương nên duy trì điều kiện thị trường ổn định và ổn định tài chính, hành động dứt khoát nếu các cú sốc về nguồn cung dẫn đến lạm phát kéo dài. Về phía tài chính công, chính phủ nên ưu tiên hỗ trợ có mục tiêu cho các nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời tránh các biện pháp trên diện rộng có thể làm tăng lạm phát hoặc làm suy yếu tính bền vững tài chính.

Theo nhandan.vn
Thủ tướng: Qua 5 năm, con thuyền kinh tế - xã hội của đất nước đã cập bến an toàn

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Đây cũng là phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa XV trước khi Quốc hội khóa XVI bầu Chính phủ khóa mới tại Kỳ họp thứ nhất trong những ngày tới.

Tăng tốc giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Chiều 2/4, tại phiên họp thường kỳ tháng 3, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, mỗi quyết sách phải tạo nền tảng cho phát triển lâu dài; đồng thời yêu cầu toàn hệ thống tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Khẳng định vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước

Trong tiến trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc xác lập và vận hành hiệu quả vai trò của khu vực kinh tế nhà nước luôn là yêu cầu mang tính chiến lược của Đảng ta.

Đối phó cú sốc nguồn cung

“Nút thắt” tại eo biển Hormuz đang làm chao đảo nền kinh tế thế giới, khi hàng triệu thùng dầu biến mất khỏi thị trường mỗi ngày. Không dừng lại ở giá năng lượng, cú sốc đang lan nhanh sang chuỗi cung ứng, lạm phát và tăng trưởng toàn cầu, kéo theo nguy cơ về một cuộc khủng hoảng có thể tồi tệ hơn cả đại dịch Covid-19.

