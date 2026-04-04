Dự báo kinh tế ASEAN+3 và khuyến nghị về chính sách đối phó khủng hoảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tuy nhiên, khu vực này đang ở vị thế tốt hơn so với các giai đoạn trước đây để vượt qua cú sốc năng lượng, thể hiện ở việc các nền kinh tế trong khu vực sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, ít phụ thuộc hơn vào dầu mỏ, với lạm phát thấp và hầu hết đều giữ được không gian chính sách đáng kể để ứng phó. Đó là nhận định của Nhà kinh tế trưởng, ông Dong He, thuộc Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), có trụ sở ở Singapore, đưa ra trong báo cáo thường niên Triển vọng Kinh tế khu vực ASEAN+3 (AREO) công bố ngày 6/4.

Dự báo, kinh tế khu vực này có thể tăng trưởng khoảng 4% giai đoạn 2026-2027, giảm so với mức 4,3% của năm 2025. Theo báo cáo của AMRO, ASEAN+3 đã tăng trưởng 4,3% năm 2025, cao hơn nhiều so với mức 3,8% được dự báo ngay sau cú sốc thuế quan “Ngày Giải phóng” của Mỹ tháng 4/2025. Hoạt động kinh tế vẫn hiệu quả do nhu cầu nội địa ổn định, xuất khẩu tăng mạnh, được thúc đẩy nhờ nhu cầu bán dẫn gia tăng trong bối cảnh bùng nổ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) - đầu tư bền vững và sự tăng cường liên kết kinh tế nội vùng.

Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng cao, báo cáo dự báo lạm phát chung sẽ tăng từ 0,9% trong năm 2025 lên 1,4% vào năm 2026 và 1,5% năm 2027. Tác động của xung đột tại Trung Đông đối với khu vực sẽ phụ thuộc vào thời gian cuộc chiến kéo dài và chính sách của các nước.

Theo ông Dong He, các ngân hàng trung ương nên duy trì điều kiện thị trường ổn định và ổn định tài chính, hành động dứt khoát nếu các cú sốc về nguồn cung dẫn đến lạm phát kéo dài. Về phía tài chính công, chính phủ nên ưu tiên hỗ trợ có mục tiêu cho các nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời tránh các biện pháp trên diện rộng có thể làm tăng lạm phát hoặc làm suy yếu tính bền vững tài chính.

https://nhandan.vn/du-bao-kinh-te-asean3-va-khuyen-nghi-ve-chinh-sach-doi-pho-khung-hoang-post953759.html?gidzl=KcpPVDarkNzGST1ysIwzV5Hqqt34AhfnI2Q78vKeldPDTO1naIxf84bnYIB1AB8b6t3S8pE-QbWqtJMqVG