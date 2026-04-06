Xung đột Trung Đông gây thiệt hại tới 58 tỷ USD đối với cơ sở hạ tầng năng lượng

ClockThứ Năm, 16/04/2026 18:22
Một ước tính do công ty tư vấn Rystad Energy công bố ngày 15/4 cho thấy xung đột Trung Đông đã gây thiệt hại tới 58 tỷ USD đối với cơ sở hạ tầng năng lượng.

 Một nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của các nước Arab vùng Vịnh láng giềng, bao gồm các cơ sở sản xuất, nhà máy lọc dầu và đường ống, cùng nhiều mục tiêu khác. Trong khi đó, Israel thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào những cơ sở khí đốt tự nhiên và hóa dầu tại Iran.

Theo Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol, tổng cộng, hơn 80 cơ sở năng lượng đã trở thành mục tiêu của các hoạt động quân sự kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2. Hơn một phần ba trong số đó bị hư hại nghiêm trọng.

Người đứng đầu IEA nhận xét tại một sự kiện của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington rằng đây là một trong những vấn đề then chốt và khác biệt so với trước đây - nhiều cơ sở đã bị phá hủy nghiêm trọng. Ông cho biết có thể mất tới 2 năm để sửa chữa các cơ sở và khôi phục sản lượng dầu khí về mức trước chiến sự.

Theo Rystad, chi phí sửa chữa tối thiểu cho các thiệt hại này là khoảng 34 tỷ USD. Công ty cho biết mức độ thiệt hại tại một số cơ sở vẫn chưa rõ ràng. Tổng chi phí cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc thiệt hại ở các tài sản này là hạn chế hay mang tính cấu trúc.

Chuyên gia phân tích cao cấp về nghiên cứu chuỗi cung ứng tại Rystad, Karan Satwani, cho rằng bên cạnh đó, lượng thiết bị cần thiết cho công tác sửa chữa sẽ gây áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Theo ước tính của Rystad, cơ sở hạ tầng của Iran chịu thiệt hại lớn nhất, với chi phí sửa chữa có thể lên tới 19 tỷ USD. Qatar cũng phải đối mặt với chi phí lớn sau khi Iran thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) chủ chốt của nước này.

Các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở năng lượng leo thang sau khi Israel không kích tổ hợp khí đốt tự nhiên South Pars của Iran vào ngày 18/3. Iran đáp trả bằng việc tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở LNG lớn nhất thế giới tại Qatar, làm hư hại hai dây chuyền sản xuất, vốn chiếm 17% lượng xuất khẩu khí đốt của quốc gia vùng Vịnh này. Tuyên bố ngày 19/3 của công ty nhà nước QatarEnergy cho thấy thiệt hại đối với cơ sở LNG của Qatar sẽ khiến nước này mất khoảng 20 tỷ USD doanh thu và có thể mất tới 5 năm để sửa chữa.

Iran cũng đã thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào các đường ống, nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất tại Saudi Arabia, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang

Chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Liban có dấu hiệu leo thang khi quân đội Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu được cho là cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở thủ đô Beirut.

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang
CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG: Nhiều nước đang 'xoay trục' để vượt cú sốc

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung và đẩy giá năng lượng biến động mạnh, nhiều quốc gia không còn dừng ở các biện pháp ứng phó ngắn hạn. Thay vào đó, họ đang chủ động "xoay trục" chính sách - từ tìm nguồn cung mới, tái cấu trúc hạ tầng đến điều chỉnh chiến lược dài hạn - nhằm giảm phụ thuộc và tăng khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng.

CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG Nhiều nước đang xoay trục để vượt cú sốc
Tuyên bố mới của Mỹ và Iran về chiến sự tại Trung Đông

Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với những diễn biến quân sự dồn dập tại khu vực Trung Đông, các tuyên bố trái chiều liên quan đến khả năng ngừng bắn và kiểm soát eo biển Hormuz đang làm gia tăng bất định đối với an ninh năng lượng toàn cầu.

Tuyên bố mới của Mỹ và Iran về chiến sự tại Trung Đông

