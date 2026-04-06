Xung đột Trung Đông gây thiệt hại tới 58 tỷ USD đối với cơ sở hạ tầng năng lượng

Một nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia.

Iran đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của các nước Arab vùng Vịnh láng giềng, bao gồm các cơ sở sản xuất, nhà máy lọc dầu và đường ống, cùng nhiều mục tiêu khác. Trong khi đó, Israel thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào những cơ sở khí đốt tự nhiên và hóa dầu tại Iran.

Theo Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol, tổng cộng, hơn 80 cơ sở năng lượng đã trở thành mục tiêu của các hoạt động quân sự kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2. Hơn một phần ba trong số đó bị hư hại nghiêm trọng.

Người đứng đầu IEA nhận xét tại một sự kiện của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington rằng đây là một trong những vấn đề then chốt và khác biệt so với trước đây - nhiều cơ sở đã bị phá hủy nghiêm trọng. Ông cho biết có thể mất tới 2 năm để sửa chữa các cơ sở và khôi phục sản lượng dầu khí về mức trước chiến sự.

Theo Rystad, chi phí sửa chữa tối thiểu cho các thiệt hại này là khoảng 34 tỷ USD. Công ty cho biết mức độ thiệt hại tại một số cơ sở vẫn chưa rõ ràng. Tổng chi phí cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc thiệt hại ở các tài sản này là hạn chế hay mang tính cấu trúc.

Chuyên gia phân tích cao cấp về nghiên cứu chuỗi cung ứng tại Rystad, Karan Satwani, cho rằng bên cạnh đó, lượng thiết bị cần thiết cho công tác sửa chữa sẽ gây áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Theo ước tính của Rystad, cơ sở hạ tầng của Iran chịu thiệt hại lớn nhất, với chi phí sửa chữa có thể lên tới 19 tỷ USD. Qatar cũng phải đối mặt với chi phí lớn sau khi Iran thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) chủ chốt của nước này.

Các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở năng lượng leo thang sau khi Israel không kích tổ hợp khí đốt tự nhiên South Pars của Iran vào ngày 18/3. Iran đáp trả bằng việc tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở LNG lớn nhất thế giới tại Qatar, làm hư hại hai dây chuyền sản xuất, vốn chiếm 17% lượng xuất khẩu khí đốt của quốc gia vùng Vịnh này. Tuyên bố ngày 19/3 của công ty nhà nước QatarEnergy cho thấy thiệt hại đối với cơ sở LNG của Qatar sẽ khiến nước này mất khoảng 20 tỷ USD doanh thu và có thể mất tới 5 năm để sửa chữa.

Iran cũng đã thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào các đường ống, nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất tại Saudi Arabia, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

