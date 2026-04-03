Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang

Ngoài ra, Israel vẫn tiến hành các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu khác trên lãnh thổ Liban. Không quân Israel đã phá hủy một cây cầu ở miền đông Liban, với lý do ngăn chặn việc vận chuyển lực lượng và vũ khí của Hezbollah.

Bất ổn an ninh cũng gây ảnh hưởng trực tiếp Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL). Ngày 4/4, UNIFIL cho biết một vụ nổ tại vị trí đóng quân ở miền nam Liban đã làm 3 binh sĩ bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Trước đó, các vụ nổ nhằm vào vị trí của UNIFIL cũng khiến binh sĩ thuộc lực lượng này thiệt mạng và bị thương.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp diễn trong bối cảnh giao tranh trên thực địa gia tăng và hai bên ghi nhận thêm tổn thất quân sự. Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, Tehran không từ chối tham gia các cuộc đàm phán tại Pakistan song nhấn mạnh mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel theo hướng toàn diện và lâu dài. Với việc giao tranh trên thực địa chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các nỗ lực ngoại giao liên tục được thúc đẩy. Liên minh châu Phi (AU) hoan nghênh sáng kiến 5 điểm do Trung Quốc và Pakistan đề xuất nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại vùng Vịnh và Trung Đông như: Ngừng bắn ngay lập tức, bảo vệ dân thường, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo đảm an ninh hàng hải.

Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Youssouf bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang căng thẳng tiếp diễn tại khu vực Trung Đông. Theo đó, tác động của xung đột đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng chuỗi cung ứng năng lượng, hệ thống lương thực và ổn định kinh tế, nhất là tại châu Phi. Ông Youssouf khẳng định, một giải pháp bền vững chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại và đàm phán; cho biết, AU sẵn sàng phối hợp các đối tác quốc tế và khu vực để thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về tình hình Trung Đông. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và soạn thảo một thỏa thuận hòa bình có tính đến lợi ích hợp pháp của tất cả các nước trong khu vực.

