  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang

ClockChủ Nhật, 05/04/2026 09:38
Chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Liban có dấu hiệu leo thang khi quân đội Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu được cho là cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở thủ đô Beirut.

AU hoan nghênh sáng kiến của Trung Quốc-Pakistan nhằm khôi phục hòa bình tại Trung ĐôngCHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG: Nhiều nước đang 'xoay trục' để vượt cú sốcHỗ trợ hơn 550 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Trung Đông

Hiện trường một vụ không kích tại Liban. (Ảnh: TÂN HOA XÃ) 

Ngoài ra, Israel vẫn tiến hành các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu khác trên lãnh thổ Liban. Không quân Israel đã phá hủy một cây cầu ở miền đông Liban, với lý do ngăn chặn việc vận chuyển lực lượng và vũ khí của Hezbollah.

Bất ổn an ninh cũng gây ảnh hưởng trực tiếp Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL). Ngày 4/4, UNIFIL cho biết một vụ nổ tại vị trí đóng quân ở miền nam Liban đã làm 3 binh sĩ bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Trước đó, các vụ nổ nhằm vào vị trí của UNIFIL cũng khiến binh sĩ thuộc lực lượng này thiệt mạng và bị thương.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp diễn trong bối cảnh giao tranh trên thực địa gia tăng và hai bên ghi nhận thêm tổn thất quân sự. Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, Tehran không từ chối tham gia các cuộc đàm phán tại Pakistan song nhấn mạnh mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel theo hướng toàn diện và lâu dài. Với việc giao tranh trên thực địa chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các nỗ lực ngoại giao liên tục được thúc đẩy. Liên minh châu Phi (AU) hoan nghênh sáng kiến 5 điểm do Trung Quốc và Pakistan đề xuất nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại vùng Vịnh và Trung Đông như: Ngừng bắn ngay lập tức, bảo vệ dân thường, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo đảm an ninh hàng hải.

Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Youssouf bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang căng thẳng tiếp diễn tại khu vực Trung Đông. Theo đó, tác động của xung đột đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng chuỗi cung ứng năng lượng, hệ thống lương thực và ổn định kinh tế, nhất là tại châu Phi. Ông Youssouf khẳng định, một giải pháp bền vững chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại và đàm phán; cho biết, AU sẵn sàng phối hợp các đối tác quốc tế và khu vực để thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về tình hình Trung Đông. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và soạn thảo một thỏa thuận hòa bình có tính đến lợi ích hợp pháp của tất cả các nước trong khu vực.

https://nhandan.vn/xung-dot-tai-trung-dong-tiep-tuc-leo-thang-post953334.html?gidzl=ffUE1I27SJcaYeS589npEgkCWmGsctKwjzxNLsUPSJsoZT05OvycQxQ9sLOpcNrkv8YCLpEp8ySB98TyEm

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Xung độtTrung Đôngtiếp tụcleo thang
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG: Nhiều nước đang 'xoay trục' để vượt cú sốc

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung và đẩy giá năng lượng biến động mạnh, nhiều quốc gia không còn dừng ở các biện pháp ứng phó ngắn hạn. Thay vào đó, họ đang chủ động "xoay trục" chính sách - từ tìm nguồn cung mới, tái cấu trúc hạ tầng đến điều chỉnh chiến lược dài hạn - nhằm giảm phụ thuộc và tăng khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng.

CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG Nhiều nước đang xoay trục để vượt cú sốc
Tuyên bố mới của Mỹ và Iran về chiến sự tại Trung Đông

Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với những diễn biến quân sự dồn dập tại khu vực Trung Đông, các tuyên bố trái chiều liên quan đến khả năng ngừng bắn và kiểm soát eo biển Hormuz đang làm gia tăng bất định đối với an ninh năng lượng toàn cầu.

Tuyên bố mới của Mỹ và Iran về chiến sự tại Trung Đông
Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.

Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top