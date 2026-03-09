Nhiều hãng hàng không dừng các chuyến bay tới Israel đến hết tháng 4

Công trình bị hư hại sau vụ tấn công tên lửa tại Tel Aviv, Israel.

Hãng hàng không flyDubai thông báo hủy toàn bộ các chuyến bay đến Israel cho đến ngày 30/4, trong bối cảnh nhiều hãng hàng không nước ngoài khác cũng tiếp tục kéo dài thời gian đình chỉ khai thác các đường bay tới quốc gia này khi cuộc xung đột trong khu vực vẫn diễn biến phức tạp.

Tập đoàn Lufthansa, bao gồm các hãng Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings và Lufthansa, cho biết đã hủy toàn bộ các chuyến bay đến Tel Aviv cho đến ngày 2/4 tới. Hãng hàng không giá rẻ Wizz Air của Hungary cũng tuyên bố sẽ không quay lại Israel ít nhất cho đến tháng 4, đồng thời một số chuyến bay dự kiến trong tháng này được cho là đã bị hủy.

Hãng hàng không giá rẻ của Anh easyJet đã hủy toàn bộ các chuyến bay đến Israel cho đến mùa hè và dự kiến chưa quay trở lại Tel Aviv trước tháng 10.

Hiện, các hãng hàng không nước ngoài không thể hạ cánh tại sân bay quốc tế Ben Gurion do một thông báo hàng không (NOTAM) từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Israel, trong đó áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động trong không phận Israel. Đồng thời, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cũng đã ban hành khuyến cáo cảnh báo các hãng bay về rủi ro khi hoạt động tại khu vực này.

flyDubai được cho là chịu ảnh hưởng đặc biệt từ các diễn biến an ninh tại khu vực Vùng Vịnh. Thời gian gần đây, sân bay Dubai đã đối mặt với các mối đe dọa an ninh và thậm chí các vụ tấn công từ thiết bị bay không người lái mang chất nổ.

https://nhandan.vn/nhieu-hang-hang-khong-dung-cac-chuyen-bay-toi-israel-den-het-thang-4-post948799.html?gidzl=nqKGAe5b0cZ5M1agWNW5QyjQ5o-MV5zfXbP29PDyNZA2M19pb781OjLG4oUN9GrcrWL68M9p4ofrXMKFQW