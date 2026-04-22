Israel và Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần

ClockThứ Sáu, 24/04/2026 08:24
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Israel và Liban đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần sau cuộc đàm phán ngày 23/4, tại Nhà trắng.

Hy vọng khôi phục hòa bình và an ninh ở Dải GazaTổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với IranGiải pháp toàn diện chấm dứt xung đột

Khói bốc lên từ những tòa nhà sau vụ tấn công của Israel vào khu vực Haret Hreik, phía nam thủ đô Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump đánh giá cuộc gặp giữa các đại sứ của Israel và Liban tại Mỹ đã diễn ra "rất tốt đẹp". Đây là cuộc đàm phán cấp đại sứ thứ hai giữa hai quốc gia Trung Đông kể từ tuần trước.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm ông đang mong chờ cuộc gặp trực tiếp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Liban Joseph Aoun "trong tương lai gần”, đồng thời bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài trong năm nay.

Lệnh ngừng bắn 10 ngày ban đầu giữa Israel và Liban có hiệu lực từ ngày 16/4. 

Trong thời gian qua, bất chấp thỏa thuận này, phía Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, gây ra một số thương vong và dẫn đến các hành động đáp trả của Hezbollah.

Theo quân đội Israel, Hezbollah đã bắn một số tên lửa vào miền bắc Israel trong đêm 23/4. Các tên lửa đã bay vào lãnh thổ Israel trước khi bị không quân đánh chặn. Còi báo động đã vang lên tại khu vực cộng đồng Shtula gần biên giới Israel-Liban.

Trong khi đó, phía Hezbollah tuyên bố các vụ tấn công trên nhằm đáp trả những vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel và cuộc pháo kích vào thị trấn Yater, miền nam Liban vào trước đó cùng ngày.

Theo nhandan.vn
Thế giới hoan nghênh Israel và Liban ngừng bắn

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hoan nghênh việc Israel và Liban đạt được thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định các phái bộ của Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực hướng tới hòa bình.

Thế giới hoan nghênh Israel và Liban ngừng bắn
Mỹ và Israel nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Iran

Trao đổi với tờ New York Post ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ vòng đàm phán thứ hai với Iran có thể diễn ra tại Pakistan "trong 2 ngày tới", sau khi vòng đầu tiên kết thúc vào cuối tuần trước mà không đạt được thỏa thuận nào.

Mỹ và Israel nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Iran
Israel không kích ngoại ô thủ đô Liban

Ngày 27/3, Israel đã tiến hành không kích khu vực phía nam thủ đô Beirut, làm dấy lên lo ngại nguy cơ leo thang xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Israel không kích ngoại ô thủ đô Liban

