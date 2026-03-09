Xung đột tại Trung Đông: Iran triển khai đợt tấn công mới

Một vụ nổ trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào trung tâm thành phố Tel Aviv, Israel, ngày 28/2/2026. (Ảnh: Xinhua)

Thông báo trên trang web Sepah News của IRGC nêu rõ, các cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa thế hệ mới thuộc lực lượng Không gian vũ trụ. IRGC cho biết cơ sở hạ tầng tại căn cứ không quân Al-Azraq, được mô tả là “căn cứ lớn nhất và hoạt động tích cực nhất của các máy bay chiến đấu Mỹ”, đã bị tấn công nhiều lần.

Trước đó cùng ngày, IRGC cũng tuyên bố đã tấn công các vị trí của “các nhóm ly khai” gần biên giới tây bắc Iran, cũng như một căn cứ của quân đội Mỹ tại Kuwait.

Cùng ngày, quân đội Iran cho biết không quân và hải quân nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu tại thành phố Haifa và Tel Aviv của Israel cũng như các căn cứ và trung tâm quân sự của Mỹ tại trại Arifjan. Đây là căn cứ quân sự quan trọng của Lục quân Mỹ nằm ở Kuwait, đóng vai trò là trung tâm hậu cần và trụ sở tiền phương của Lục quân Mỹ tại Trung Đông.

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lại nguồn tin của đài truyền hình quốc gia Iran ngày 8/3 cho biết, lực lượng vũ trang Iran có khả năng tiến hành các hoạt động tác chiến cường độ cao trong ít nhất 6 tháng.

Theo ông Ali Mohammad Naini, người phát ngôn của IRGC, kho vũ khí của Iran gồm nhiều loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình hạng nặng, cùng các loại thiết bị bay không người lái và tàu tấn công, qua đó cho phép nước này sẵn sàng cho một cuộc xung đột quy mô lớn và kéo dài.

Ông Naini khẳng định “không có lý do gì để lo ngại”, đồng thời cho biết Iran dự định sẽ sử dụng các loại tên lửa tầm xa tiên tiến, vốn ít khi được triển khai, trong những ngày tới.

Trong bối cảnh Iran thực hiện đợt tấn công mới, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia ngày 8/3 thông báo, hệ thống phòng không nước này đã vô hiệu hóa một đợt tấn công mới bằng thiết bị bay không người lái.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, cho biết 13 thiết bị bay không người lái đã bị đánh chặn và phá hủy ở phía đông Riyadh, trong khi 8 chiếc khác bị bắn hạ ngay sau khi xâm nhập không phận Saudi Arabia.

Cũng liên quan diễn biến xung đột, tờ The Washington Post ngày 8/3 dẫn một số nguồn tin cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Israel sẵn sàng tiến hành tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran ngay cả khi không có sự tham gia của Mỹ.

Trong khi đó, theo truyền thông phương Tây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/3 cho biết, các chuyên gia về thiết bị bay không người lái (UAV) của nước này sẽ tới Trung Đông trong tuần tới để đánh giá tình hình và hỗ trợ đối phó các cuộc tấn công bằng UAV.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Zelensky hôm 3/3 đề xuất với các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông về việc đổi một số tên lửa phòng không của các nước này để lấy các thiết bị hoặc hệ thống dùng để đánh chặn và vô hiệu hóa UAV của đối phương.

Theo hãng tin AFP, nhà lãnh đạo Ukraine đã nói như vậy tại buổi họp báo sau cuộc gặp Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten nhân dịp ông Jetten tới thăm Kiev.

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, Liên đoàn Arab (AL) ngày 8/3 bày tỏ quan ngại đối với các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel tại một số quốc gia thành viên của liên đoàn.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn trực tuyến của các ngoại trưởng AL, Tổng Thư ký Ahmed Aboul Gheit cho rằng các cuộc tấn công của Iran là “liều lĩnh” và không thể được biện minh với bất kỳ lý do nào.

Ông kêu gọi Tehran đảo ngược điều mà ông mô tả là “một sai lầm lớn”, đồng thời nhấn mạnh các nước Arab không phải là bên tham gia cuộc xung đột hiện nay.

Các nước trong khu vực cũng đã nhiều lần khẳng định sẽ không cho phép sử dụng lãnh thổ hoặc không phận của mình để tiến hành các cuộc tấn công. Một số nước Arab như Oman, Qatar và Ai Cập đã nỗ lực làm trung gian để ngăn chặn xung đột lan rộng, đồng thời tìm cách bảo vệ khu vực, trong đó có cả Iran, khỏi những hệ lụy của xung đột vũ trang.

Trong khi đó, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 8/3 đã bác bỏ thông tin do một số hãng truyền thông Israel đăng tải cho rằng nước này tiến hành cuộc tấn công “mang tính biểu tượng” vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran.

Trước đó, một số hãng truyền thông tiếng Do Thái dẫn lời các quan chức Israel giấu tên cho biết, UAE đã tấn công một cơ sở khử mặn nước biển tại Iran sau các cuộc tham vấn giữa quan chức Israel và UAE, nhằm đáp trả các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Tehran vào các mục tiêu của Mỹ và Israel tại các nước vùng Vịnh.

Tuy nhiên, ông Rashid Al Nuaimi - Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, Nội vụ và Đối ngoại của Hội đồng Quốc gia Liên bang UAE - đã bác bỏ thông tin này trên mạng xã hội X, cho rằng đây là “tin giả”, đồng thời khẳng định nếu UAE thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào thì nước này sẽ công bố công khai.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại UAE đã khiến 4 người thiệt mạng và 112 người bị thương. Lực lượng phòng không UAE đã bắn hạ 16 trong số 17 tên lửa đạn đạo được phóng trong ngày, đồng thời đánh chặn 113 trong tổng số 117 UAV được phát hiện.

