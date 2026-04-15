Mỹ và Israel nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Iran

ClockThứ Tư, 15/04/2026 15:06
Trao đổi với tờ New York Post ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ vòng đàm phán thứ hai với Iran có thể diễn ra tại Pakistan "trong 2 ngày tới", sau khi vòng đầu tiên kết thúc vào cuối tuần trước mà không đạt được thỏa thuận nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên ở Islamabad, Tổng thống Trump bày tỏ: "Thực sự bạn nên ở lại (Islamabad), vì điều gì đó có thể xảy ra trong 2 ngày tới và chúng tôi có khả năng sẽ đến đó".

Theo New York Post, trong cuộc gọi đầu tiên, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán khó có thể quay trở lại Pakistan, nhưng sau đó vài phút, ông Trump đã gọi lại và tiết lộ "nhiều khả năng" Mỹ sẽ quay trở lại bàn đàm phán ở Islamabad vì Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, ông Asim Munir, "đang làm một công việc tuyệt vời".

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 14/4 cho biết nước này và Mỹ xác định việc chuyển các vật liệu hạt nhân đã được làm giàu ra khỏi Iran là một điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột với Tehran.

Theo ông Katz, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã "phá hủy" năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran, và vấn đề duy nhất còn lại là vật liệu đã được làm giàu, vốn có khả năng trở thành một cơ sở cho nỗ lực tái khởi động dự án (hạt nhân).

Do đó, Mỹ và Israel đã xác định việc chuyển vật liệu này ra khỏi Iran là điều kiện tiên quyết để chấm dứt chiến dịch (quân sự). Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ cùng ngày cho biết đã ngăn chặn thành công 6 con tàu rời khỏi các cảng của Iran trong 24 giờ đầu tiên thực hiện lệnh phong tỏa đường biển đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), có hơn 10.000 binh sĩ, hơn 10 chiến hạm và hàng chục máy bay đang tham gia nhiệm vụ này.

https://nhandan.vn/my-va-israel-neu-dieu-kien-cham-dut-xung-dot-voi-iran-post955692.html

Theo nhandan.vn

Theo nhandan.vn
Mỹ phong tỏa Eo biển Hormuz

Ngày 13/4, tạp chí The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Hải quân và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, Lầu năm góc đã triển khai hơn 15 tàu chiến tới Trung Đông nhằm hỗ trợ việc phong tỏa Eo biển Hormuz.

Mỹ phong tỏa Eo biển Hormuz
Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận

Iran từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Tehran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi năng lực cho phép nhanh chóng đạt được loại vũ khí này.

Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận
Khoảng lặng hiếm hoi

Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài trong hai tuần giữa Mỹ, Israel với Iran được cộng đồng quốc tế hồ hởi đón nhận.

Khoảng lặng hiếm hoi

