Thế giới hoan nghênh Israel và Liban ngừng bắn

ClockThứ Bảy, 18/04/2026 07:32
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hoan nghênh việc Israel và Liban đạt được thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định các phái bộ của Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực hướng tới hòa bình.

Mỹ và Israel nêu điều kiện chấm dứt xung đột với IranXung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thangTổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm kiểm soát eo biển Hormuz

Người dân miền nam Liban trở về nhà sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban có hiệu lực, ngày 17/4. 

Thông tin được người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Liban đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ 4 giờ ngày 17/4 giờ Việt Nam. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran coi đây là một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Iran và Mỹ nhằm tạm ngừng xung đột ở Trung Đông. Liên đoàn Arab đánh giá thỏa thuận là bước tiến tích cực giúp xoa dịu nỗi đau của người dân Liban, đồng thời kêu gọi các bên lập tức thực thi thỏa thuận và khởi động các cuộc đàm phán nghiêm túc.

Chính phủ Ai Cập mô tả thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban là biện pháp quan trọng để giảm căng thẳng khu vực. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ tạo môi trường thuận lợi cho ổn định khu vực. Qatar nhận định lệnh ngừng bắn là bước đi hướng tới hạ nhiệt căng thẳng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban, đồng thời nhấn mạnh, đây là “sự giải tỏa” trong bối cảnh xung đột đã gây nhiều thương vong.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Tối 15/4 (theo giờ địa phương) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.

Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới
Mỹ và Israel nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Iran

Trao đổi với tờ New York Post ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ vòng đàm phán thứ hai với Iran có thể diễn ra tại Pakistan "trong 2 ngày tới", sau khi vòng đầu tiên kết thúc vào cuối tuần trước mà không đạt được thỏa thuận nào.

Mỹ và Israel nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Iran
“Việt Nam có thể trở thành trung tâm sáng tạo sơn mài của thế giới”

Đó là chia sẻ của diễn giả Cao Xuân Hải CEO & Founder HINOKI TAMASHI Việt Nam. Nhân dịp về Huế dự Tọa đàm “Hành trình sơn mài Việt Nam từ di sản đến tương lai 1930 - 2030” vừa được tổ chức, ông đã dành thời gian chia sẻ cùng phóng viên Huế ngày nay Cuối tuần câu chuyện thú vị về tiềm năng trở thành trung tâm sáng tạo sơn mài của Việt Nam.

“Việt Nam có thể trở thành trung tâm sáng tạo sơn mài của thế giới”
Khoảng lặng hiếm hoi

Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài trong hai tuần giữa Mỹ, Israel với Iran được cộng đồng quốc tế hồ hởi đón nhận.

Khoảng lặng hiếm hoi

