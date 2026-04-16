Thế giới hoan nghênh Israel và Liban ngừng bắn

Người dân miền nam Liban trở về nhà sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban có hiệu lực, ngày 17/4.

Thông tin được người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Liban đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ 4 giờ ngày 17/4 giờ Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran coi đây là một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Iran và Mỹ nhằm tạm ngừng xung đột ở Trung Đông. Liên đoàn Arab đánh giá thỏa thuận là bước tiến tích cực giúp xoa dịu nỗi đau của người dân Liban, đồng thời kêu gọi các bên lập tức thực thi thỏa thuận và khởi động các cuộc đàm phán nghiêm túc.

Chính phủ Ai Cập mô tả thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban là biện pháp quan trọng để giảm căng thẳng khu vực. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ tạo môi trường thuận lợi cho ổn định khu vực. Qatar nhận định lệnh ngừng bắn là bước đi hướng tới hạ nhiệt căng thẳng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban, đồng thời nhấn mạnh, đây là “sự giải tỏa” trong bối cảnh xung đột đã gây nhiều thương vong.

