Quốc tế lo ngại về dự luật gây tranh cãi của Israel

ClockThứ Tư, 01/04/2026 08:17
Theo Tân Hoa xã và truyền thông quốc tế, Quốc hội Israel thông qua dự luật quy định án tử hình là hình phạt mặc định đối với những người Palestine ở Bờ Tây bị kết tội “khủng bố”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu tại Jerusalem. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Dự luật được thông qua với 62 phiếu thuận, 48 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Dự luật quy định, người Palestine tại Bờ Tây bị kết tội giết một người Israel “với ý định xóa bỏ sự tồn tại của Nhà nước Israel” sẽ bị kết án tử hình.

Tòa án chỉ được phép áp dụng án tù chung thân thay cho án tử hình trong trường hợp đặc biệt. Động thái nêu trên của Israel đã vấp phải nhiều ý kiến lo ngại. Chính quyền Palestine coi dự luật là “một bước leo thang nguy hiểm”.

Bộ Ngoại giao Palestine tuyên bố, Israel không có chủ quyền trên lãnh thổ Palestine và luật pháp Israel không áp dụng đối với người Palestine.

Một nhóm nhân quyền hàng đầu của Israel tuyên bố đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Israel yêu cầu hủy bỏ dự luật mới được Quốc hội thông qua.

Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Palestine kêu gọi Israel ngay lập tức bãi bỏ những quy định nêu trên.

Trước đó, các nước châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức và Italia cũng bày tỏ quan ngại, cho rằng dự luật có thể mang tính phân biệt đối xử trên thực tế; đồng thời cảnh báo việc thông qua văn kiện này có nguy cơ làm suy giảm những cam kết của Israel đối với các nguyên tắc dân chủ.

Theo nhandan.vn
