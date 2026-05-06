Nhận định của truyền thông và học giả Trung Quốc về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Busan, Hàn Quốc ngày 30/10/2025. (Ảnh: www.gov.cn)

Tầm nhìn lịch sử định hướng phát triển quan hệ Trung-Mỹ

Nhân dân Nhật báo Trung Quốc trong bài phân tích với tiêu đề “Định hướng phát triển quan hệ Trung-Mỹ với tầm nhìn lịch sử” nhấn mạnh, đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên trong năm nay, cũng là lần tiếp xúc đầu tiên tại Bắc Kinh sau 9 năm giữa nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Mỹ, vì vậy chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt và quan trọng, đồng thời cũng nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.

Cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Mỹ lần này sẽ kiến tạo nhiều nhân tố ổn định hơn nữa cho thế giới vốn đầy biến động, phát huy vai trò các nước lớn đối với hòa bình và phát triển.

Bài viết nhấn mạnh, Trung Quốc luôn duy trì tính kế thừa và ổn định trong chính sách đối với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng. Tầm ảnh hưởng của hợp tác Trung-Mỹ đối với tình hình thế giới ngày càng lớn. Hơn bao giờ hết, cộng đồng quốc tế luôn cần một mối quan hệ Trung-Mỹ ổn định, mang tính xây dựng, vì vậy thúc đẩy quan hệ song phương Trung-Mỹ phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững là sự lựa chọn phù hợp với lợi ích của hai nước cũng như với thế giới, đồng thời là cách ứng xử có trách nhiệm đối với lịch sử, người dân và cộng đồng quốc tế.

Bài viết phân tích, là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên hợp tác giữa hai nước có tác động rất lớn đối với quan hệ song phương và kinh tế thế giới. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm như hiện nay, sự ổn định và lành mạnh của quan hệ thương mại Trung-Mỹ là động lực củng cố niềm tin của thị trường, thúc đẩy kinh tế thế giới phục hồi ổn định.

Với kỳ vọng mở rộng không gian hợp tác mới, kinh tế-thương mại sẽ tiếp tục là nền tảng và động lực thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ, tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa để hai nước Trung Quốc và Mỹ, cũng như thế giới cùng phát triển thịnh vượng.

Cuối cùng, bài viết cho rằng, Trung Quốc và Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó những thách thức chung mang tính toàn cầu như tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, trí tuệ nhân tạo tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, xung đột vũ trang vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực… Với trách nhiệm quốc tế cũng như lợi thế riêng của mỗi nước, hợp tác Trung-Mỹ sẽ góp phần giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, thúc đẩy thế giới phát triển và đem lại lợi ích chung cho nhân loại.

Ngoại giao nguyên thủ định hướng chiến lược cho quan hệ Trung-Mỹ

Lần cuối cùng một Tổng thống Mỹ đến thăm Trung Quốc là vào năm 2017. Cụ thể, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 8 đến 10/11/2017.

Trong hơn một năm kể từ khi ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai, nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Mỹ đã có tổng cộng bảy lần tiếp xúc, trao đổi, trong đó có năm lần điện đàm, một lần gửi điện mừng và một lần gặp mặt trực tiếp tại Busan, Hàn Quốc.

Ông Cao Phi, Viện trưởng Học viện Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc và Mỹ là hai nước lớn về chính trị và kinh tế. Sự tương tác giữa hai nước sẽ có tác động rất lớn đến tình hình quốc tế. Vì vậy chuyến thăm lần này của Tổng thống Donald Trump rất quan trọng đối với hai nước Trung-Mỹ, đồng thời cũng rất quan trọng với tình hình chính trị, kinh tế thế giới trong thời gian tới, đặc biệt đúng vào thời điểm then chốt đàm phán chấm dứt chiến sự tại khu vực vùng Vịnh và Trung Đông.

Ông Điêu Đại Minh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển và chiến lược quốc gia, Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng, từ năm 2025 đến nay, nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Mỹ đã năm lần điện đàm và một lần gặp mặt tại Busan, Hàn Quốc với nội dung trao đổi xoay quanh vấn đề kinh tế-thương mại giữa hai nước và trọng tâm chuyến thăm lần này của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không ngoại lệ.

Theo phân tích của Phó Viện trưởng Điêu Đại Minh, dưới định hướng ngoại giao nguyên thủ, Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành nhiều vòng tham vấn cấp cao về kinh tế-thương mại kể từ năm 2025. Trong lĩnh vực này, hai nước cần xuất phát từ tầm nhìn dài hạn, chiến lược lâu dài để mở rộng không gian và thu hẹp bất đồng trong hợp tác. Điều này không chỉ phù hợp với lợi ích của mỗi bên, mà còn là kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế.

Với quan điểm thực tế hơn, Viện trưởng Cao Phi nhận định, không thể giải quyết mọi vấn đề trong quan hệ Trung-Mỹ trong chuyến thăm cấp cao lần này, nhưng ít nhất cũng góp phần giúp hai nước đạt được nhận thức mới. Trung Quốc luôn khẳng định quan hệ Trung-Mỹ phải coi tôn trọng lẫn nhau là nền tảng, chung sống hòa bình là nguyên tắc và hợp tác cùng thắng là mục tiêu. Và cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Mỹ lần này là dịp quan trọng để hai nước tìm ra con đường đồng hành ổn định.

