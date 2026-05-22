Trung Quốc: Số người chết trong vụ tai nạn mỏ than tỉnh Sơn Tây tăng lên 82 người

ClockThứ Bảy, 23/05/2026 16:18
Số người chết trong vụ nổ khí gas tại hầm lò khai thác than tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã tăng lên 82 người, hiện còn 9 người vẫn đang mất tích.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Tân Hoa xã) 

Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Trung Quốc tại hiện trường vụ nổ khí gas hầm lò mỏ than ở huyện Qinyuan, thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, số người chết đã tăng lên 82 người, hiện vẫn còn 9 người mất tích.

Được biết, người phụ trách doanh nghiệp liên quan đến vụ việc hiện đã bị tạm giữ để điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương, đặc biệt là tìm kiếm những người hiện vẫn đang mất tích.

Trước đó, tối 22/5 tại mỏ than Liushenyu, huyện Qinyuan, thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã xảy ra một vụ nổ khí gas hầm lò khai thác than trong lúc có 247 công nhân đang làm việc.

Theo nhandan.vn
