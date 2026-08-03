Bản lĩnh quân vương

Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng xứng đáng trước Indonesia ngay trên sân khách. Ảnh: VFF

Xứng danh thầy phù thủy với "ma thuật đen"

ĐT Việt Nam hành quân đến Indonesia sau trận hòa 0 - 0 đầy tiếc nuối với Singapore trên sân nhà Mỹ Đình vào tối 31/7. Áp lực trước khi trận đấu diễn ra tất nhiên thuộc về thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-Sik khi chúng ta tạm xếp thứ 3 trong bảng A với 4 điểm, lại phải đá trên sân của Indonesia vốn thừa sự cuồng nhiệt. Nhiều người hâm mộ bóng đá trong nước cũng trong tâm trạng thấp thỏm, bởi một kết quả bất lợi trước chủ nhà sẽ khiến con đường vào vòng trong của ĐT Việt Nam sẽ bị hẹp đi đáng kể...

Bước vào trận đấu then chốt này, HLV Kim Sang-Sik làm cho đối thủ và ngay cả người hâm mộ Việt Nam cũng bất ngờ khi ông thay tới 4 cầu thủ so với đội hình xuất phát ở 2 trận trước: trung vệ lệch trái Đoàn Văn Hậu, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải và hai tiền đạo Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son ngồi dự bị, nhường chỗ cho trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Lê Phạm Thành Long, tiền đạo Nguyễn Hai Long và Nguyễn Tài Lộc. Đáng ngạc nhiên hơn là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sau màn thể hiện chưa tốt trong trận đấu với Singapore 3 ngày trước đó vẫn được HLV Kim cho đá chính...

Trái ngược với sự bế tắc, rườm rà trong trận đấu với Singapore, ĐT Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi với lối chơi tích cực áp sát, tranh chấp quyết liệt và thành quả đến ngay trong 15 phút đầu tiên với 2 bàn thắng của hậu vệ trái Nguyễn Văn Vỹ (phút thứ 6) và tiền đạo Nguyễn Hai Long (phút thứ 15). Các tình huống dẫn đến 2 bàn thắng này cho thấy sự đa dạng và hiện đại trong cách triển khai lối chơi của ĐT Việt Nam...

Bàn thắng đầu tiên là kết quả của lối chơi pressing tầm cao với sự tham gia của Đình Bắc, Hai Long, Văn Vỹ và Hoàng Đức, làm cho hậu vệ Indonesia lúng túng, dẫn đến pha phối hợp tam giác rất đẹp mắt giữa Hai Long - Hoàng Đức và kết thúc bằng cú sút vào góc gần khung thành thủ môn Nadeo của hậu vệ Văn Vỹ... Bàn thắng thứ hai là một tình huống chuyển đổi trạng thái rất nhanh của các cầu thủ Việt Nam: một cầu thủ Indonesia tạt bóng vào vòng cấm ĐT Việt Nam, bị hậu vệ Việt Nam cắt được rồi chuyền cho tiền vệ Lê Phạm Thành Long và ngay lập tức, tiền vệ này tung ra đường chuyền xuyên tuyến vừa với đà băng lên của Hai Long, kết thúc bằng cú sút vào góc gần của tiền đạo đang khoác áo Hà Nội FC. Một đường kiến tạo rất xuất sắc của Thành Long theo đúng kiểu Paul Pogba của Pháp thời đỉnh cao...

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu là thế trận phòng ngự - phản công sở trường của ĐT Việt Nam, đánh dấu bằng bàn thắng của Xuân Son ở phút 71 để khép lại trận đấu với tỷ số 3 - 0.

Chiến thắng mang tính quyết định này đã đưa ĐT Việt Nam gần như chắc chắn có mặt ở bán kết, đồng thời đẩy ĐT Indonesia vào tình thế buộc phải thắng Singapore trên sân khách ở lượt cuối để tự định đoạt số phận.

Công đầu trong chiến thắng này phải ghi tên HLV Kim Sang-Sik. Ông Kim và các cộng sự có lẽ đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Indonesia và tìm ra được điểm yếu của đội bóng này, đó là hàng thủ hay dâng cao nhưng khả năng chống phản công kém, trong khi mảng miếng tấn công khá đơn điệu (gần như chỉ có một bài là tạt cánh cho tiền đạo cao kều Mitchel Baker đánh đầu).

Biết được điểm yếu của đối thủ, ông Kim còn có các quân bài đủ khả năng khai thác điểm yếu ấy để giành chiến thắng, như Hai Long - một cầu thủ có khả năng pressing tầm cao, hay Thành Long - tiền vệ có khả năng đeo bám và hỗ trợ phòng ngự tốt, giúp Hoàng Đức phát huy tối đa khả năng cầm bóng, giữ nhịp và kiến tạo; hay việc ông vẫn giữ lại Đình Bắc để tận dụng tốc độ và sức mạnh của tiền đạo này... Ở hàng phòng ngự, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã không phụ sự tin tưởng của người thầy khi có màn thể hiện xuất sắc, bất chấp bị chấn thương rách mí mắt, bên cạnh sự ổn định của Thành Chung và Xuân Mạnh, làm cho Indonesia bất lực trong việc tiếp cận cầu môn của thủ môn Lê Giang.

Chiến thắng này giúp HLV Kim Sang-Sik nối dài chuỗi trận bất bại của ĐT Việt Nam lên con số 21 và tiếp tục xứng danh là thầy phù thủy với "ma thuật đen". ĐT Việt Nam dưới quyền của HLV họ Kim ngày càng chứng tỏ bản lĩnh là đội bóng số một ở giải đấu khu vực.

Đường đến chung kết rộng mở

Về lý thuyết, ĐT Việt Nam "mới" chỉ có 99,99% cơ hội vào bán kết và 0,01% khả năng bị loại. Để 0,01% khả năng đó thành hiện thực thì hai khả năng sau đây phải đồng thời xảy ra lượt trận cuối vào ngày 07/8: (1) - ĐT Indonesia thắng ĐT Singapore với cách biệt 1 bàn và (2)- ĐT Campuchia thắng ĐT Việt Nam với cách biệt ... 9 bàn trở lên. Sở dĩ có chuyện này là bởi Điều lệ giải đấu quy định khi trong 1 bảng đấu có từ 2 đội bằng điểm số thì thành tích đối đầu được xét đến trước tiên. Ở bảng A sau lượt trận 4 thì ĐT Việt Nam đứng đầu (7 điểm, hiệu số +10); Singapore thứ hai (7 điểm, hiệu số +3) và Indonesia thứ 3 (6 điểm, hiệu số +4).

Lượt trận cuối Indonesia phải làm khách của Singapore, nếu họ không thắng và Việt Nam thua Campuchia thì cả 2 có 7 điểm, Việt Nam vẫn xếp trên do thắng đối đầu (Singapore nhất bảng); nếu Indonesia thắng thì điểm số của Singapore vẫn chỉ dừng lại ở 7 điểm, không nhiều hơn Việt Nam, hai đội lại có đối đầu hòa nhau (0-0), do đó tiêu chí được xét tiếp theo là hiệu số bàn thắng bại. Với việc hiệu số của Việt Nam hơn Singapore đến 7 đơn vị thì chỉ khi Việt Nam thua Campuchia cách biệt 9 bàn trở lên, Singapore mới có thể vượt lên trên Việt Nam (với điều kiện họ chỉ thua Indonesia cách biệt 1 bàn).

Nói vậy để thấy, khả năng Việt Nam bị loại khỏi vòng bán kết là điều cực kỳ khó xảy ra. Từ yếu tố chủ quan cho đến điều kiện khách quan thì gần như chắc chắn Việt Nam sẽ tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng (chỉ cần thắng Campuchia ở Mỹ Đình vào tối 07/8).

Con đường bảo vệ ngôi vương của ĐT Việt Nam đã rộng mở trước mắt thầy trò HLV Kim Sang-Sik.