Nga: Thỏa thuận hòa bình phải bảo đảm an ninh cho cả Kiev và Moskva

Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna - ông Mikhail Ulyanov - ngày 18/8 tuyên bố Moskva nhất trí cho rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào về vấn đề Ukraine trong tương lai đều phải bao gồm các bảo đảm an ninh cho Kiev, nhưng Moskva cũng cần những cam kết an ninh đáng tin cậy.

Trên mạng xã hội X, ông Ulyanov viết: “Nhiều nhà lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh thỏa thuận hòa bình trong tương lai phải đưa ra các đảm bảo hoặc cam kết an ninh đáng tin cậy dành cho Ukraine. Nga đồng ý với quan điểm đó. Tuy nhiên, Nga có quyền chính đáng để kỳ vọng rằng Moskva cũng sẽ nhận được những bảo đảm an ninh hiệu quả.”

Theo ông Ulyanov, phương Tây sẽ phạm sai lầm khi không khởi động tiến trình thảo luận về các đảm bảo an ninh dành cho Moskva.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh các đảm bảo này nên “đáng tin cậy hơn nhiều so với những lời hứa hão” về việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không mở rộng về phía Đông.

Trước đó cùng ngày, Liên minh tự nguyện ra tuyên bố khẳng định sẵn sàng điều động “lực lượng tái đảm bảo” đa quốc gia đến Ukraine ngay khi các hoạt động thù địch chấm dứt.

Các thành viên của nhóm các quốc gia có ý định hỗ trợ Kiev cũng đánh giá cao cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đưa ra các đảm bảo an ninh dành cho Ukraine, trong đó, Liên minh tự nguyện sẽ đóng vai trò quan trọng thông qua lực lượng đa quốc gia hỗ trợ Ukraine, cùng với các biện pháp khác./.