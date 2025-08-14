Phái đoàn Nga sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh với Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

RIA Novosti đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thành phố Magadan tại vùng Viễn Đông để tham dự một số sự kiện bên lề trước thềm hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska trong ngày 15/8.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ dự kiến diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, ở ngoại ô phía Bắc Anchorage, Alaska. Khoảng cách giữa Magadan và Anchorage ở vào khoảng 3.000km và thời gian bay giữa 2 thành phố này là khoảng 4 giờ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong chuyến thăm Magadan, ông Putin sẽ thị sát các cơ sở sản xuất công nghiệp và có cuộc họp với lãnh đạo địa phương trước khi khởi hành tới Alaska.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev đã có mặt tại Alaska.

Phái đoàn quan chức Nga tháp tùng Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh với Mỹ còn có Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov và Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) kiêm Đặc phái viên Tổng thống về hợp tác kinh tế Kirill Dmitriev.

Trước đó, ngày 14/8, truyền thông Nga dẫn lời trợ lý Tổng thống nước này, ông Yuri Ushakov, cho biết chương trình cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska đã được thống nhất.

Do kế hoạch tổ chức cuộc gặp này mới được thông báo cách đây chỉ 5 ngày nên mọi công tác chuẩn bị đang được hai bên tiến hành khẩn trương, nhiều vấn đề kỹ thuật đang được giải quyết, trong đó có cả vấn đề liên quan đến thị thực.

Tuy nhiên, ông Ushakov nhấn mạnh khía cạnh chính trị của cuộc gặp vẫn là trọng tâm.

Ông Ushakov cho biết thêm nội dung chính tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ sẽ là nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, hai bên cũng sẽ đề cập đến các vấn đề rộng lớn hơn liên quan đến bảo đảm hòa bình và an ninh, cũng như các vấn đề cấp thiết trong khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump dự kiến còn trao đổi quan điểm việc phát triển hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm cả trong lĩnh vực thương mại và kinh tế.

Theo ông Ushakov, thời gian đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo sẽ phụ thuộc vào diễn biến của cuộc gặp.

Trợ lý Tổng thống Nga cho biết Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh tại thành phố Anchorage, bang Alaska của Mỹ vào 11h30 ngày 15/8 (theo giờ địa phương, tức 2h30 ngày 16/8 theo giờ Việt Nam).

Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ sẽ hội đàm riêng trước khi tham dự cuộc gặp có sự tham gia của phái đoàn hai nước.

Sau khi kết thúc tất cả các cuộc gặp, ông Putin và ông Trump sẽ tiến hành họp báo chung về kết quả đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng sẽ đạt được bước tiến về chấm dứt xung đột tại Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo thông báo mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, mục tiêu trước mắt của Tổng thống Trump là đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine để tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận sâu hơn về đảm bảo an ninh, giải quyết tranh chấp lãnh thổ và các vấn đề cốt lõi khác./.