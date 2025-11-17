  • Huế ngày nay Online
Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ 2

ClockThứ Năm, 20/11/2025 08:35
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Nguồn: THX/TTXVN) 

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos thực hiện mới đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đạt mức 38%, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ 2 của ông, tiến gần tới mức ủng hộ thấp nhất của Tổng thống Joe Biden khi đương nhiệm là 35% và mức 33% trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.

Như vậy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm 9 điểm phần trăm so với mức 47% lúc ông bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1/2025.

Theo cuộc thăm dò, người dân Mỹ đánh giá thấp Tổng thống Trump trong kiểm soát giá cả tiêu dùng, vốn là vấn đề mà chính quyền của ông Biden cũng chịu áp lực trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Cụ thể, chỉ 26% người dân Mỹ cho rằng ông Trump đang xử lý tốt vấn đề lạm phát.

Chính sách thuế quan được cho là đã đẩy giá lên cao và đây cũng là lý do ngày 14/11 vừa qua, Tổng thống Trump phải cắt giảm thuế nhập khẩu đối với cà phê, thịt bò, chuối và một số nông sản khác.

Mặc dù gặp khó khăn song các cử tri vẫn cho rằng đảng Cộng hòa có cách tiếp cận tốt hơn đảng Dân chủ trong các chính sách kinh tế.

Một vấn đề khác là hồ sơ Epstein, với 20% người dân Mỹ ủng hộ cách thức Tổng thống Trump xử lý hồ sơ này trong khi 70% người được hỏi cho rằng chính quyền Mỹ đang che giấu thông tin về danh sách khách hàng của Epstein./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: MỹTỷ lệủng hộTổng thống Trumpnhiệm kỳ 2
