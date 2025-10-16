  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Tổng thống Mỹ ký luật chi tiêu, chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử

ClockThứ Năm, 13/11/2025 14:59
Sáng 13/11 theo giờ Việt Nam, tức tối 12/11 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký đạo luật chi tiêu, cho phép Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau quãng thời gian đóng cửa lâu nhất trong lịch sử, kéo dài 43 ngày.

Tổng thống Mỹ D. Trump ký sắc lệnh giảm thuế hàng hóa Trung QuốcMỹ: Thượng viện bỏ phiếu lần thứ 11 bất thành, chính phủ tiếp tục đóng cửaChính phủ Mỹ đóng cửa gần tới mốc 3 tuần

 Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng, Washington, DC. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Ông Trump đã ký thông qua dự luật tại Phòng Bầu dục, nơi ông quy trách nhiệm về việc chính phủ phải đóng cửa cho các nghị sĩ Dân chủ, trong khi xung quanh ông là các nhà lập pháp và quan chức đảng Cộng hòa. Trước khi đặt bút ký, ông nêu rõ: “Hôm nay, chúng ta gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chúng ta sẽ không bao giờ nhượng bộ”.

Trước đó, cùng ngày, Quốc hội Mỹ đã chính thức thông qua dự luật nhằm chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ liên bang. Dự luật sẽ bổ sung ngân sách cho Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp, các cơ quan cựu chiến binh và Quốc hội đến hết mùa Thu năm sau, trong khi các cơ quan còn lại được duy trì kinh phí tới cuối tháng 1/2026. Khoảng 670.000 công chức phải nghỉ việc tạm thời sẽ được trở lại làm việc và số lượng tương đương bị buộc làm không lương, trong đó có hơn 60.000 nhân viên kiểm soát không lưu và an ninh sân bay, sẽ được trả bù lương đầy đủ. Chính phủ cũng sẽ khôi phục việc làm cho các nhân viên bị sa thải trong thời gian đóng cửa, trong khi hoạt động hàng không cũng dần trở lại bình thường sau thời gian bị đình trệ trên toàn quốc.

Đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ lần này đã kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng. Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính đợt đóng cửa gây thiệt hại khoảng 14 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Tổng thống Mỹký luật chi tiêuchấm dứtđợt đóng cửa chính phủdài nhất lịch sử
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổng thống Mỹ cam kết vẫn trả lương cho quân nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/10 đã ký sắc lệnh chỉ đạo Bộ Quốc phòng đảm bảo chi trả lương cho toàn bộ quân nhân đang tại ngũ, bất chấp việc chính phủ liên bang đóng cửa đã bước sang tuần thứ ba, khi cuộc đối đầu ngân sách giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ chưa tìm ra được giải pháp.

Tổng thống Mỹ cam kết vẫn trả lương cho quân nhân
Tổng thống Mỹ nhận định về công cuộc tái thiết Gaza

Ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công tác tái thiết Dải Gaza đã bắt đầu, đồng thời cho rằng giai đoạn này “có thể là phần dễ dàng nhất” trong tiến trình bình thường hóa cuộc sống tại vùng lãnh thổ của Palestine.

Tổng thống Mỹ nhận định về công cuộc tái thiết Gaza

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top