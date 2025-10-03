Mỹ sẽ bắt đầu sa thải nhân viên liên bang nếu đàm phán mở cửa chính phủ bế tắc

Nhà Trắng tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng Kevin Hassett ngày 5/10 cho biết việc sa thải nhân viên liên bang sẽ bắt đầu nếu Tổng thống Donald Trump quyết định rằng các cuộc đàm phán ở Quốc hội nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ “đang hoàn toàn bế tắc.”

“Tôi nghĩ mọi người vẫn hy vọng rằng khi chúng ta bắt đầu tuần mới, chúng ta có thể khiến đảng Dân chủ nhận ra rằng việc tránh những vụ sa thải như vậy là điều hoàn toàn hợp lý”, ông Hassett nói trong chương trình “State of the Union” của kênh CNN.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ bước sang ngày đóng cửa thứ 5 mà chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sẽ có một bước đột phá. Đảng Dân chủ hiện đang giữ vững lập trường về những yêu cầu liên quan đến chăm sóc sức khỏe, trong khi đảng Cộng hòa nói rằng cuộc tranh cãi về việc gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Obamacare) có thể chờ sau khi chấm dứt đóng cửa.

Hôm 3/10, Thượng viện Mỹ lại thất bại trong việc thông qua 2 dự luật để có thể chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ.

Với số phiếu 54-44, dự luật cấp ngân sách tạm thời cho đến 21/11 do đảng Cộng hòa hậu thuẫn đã không được thông qua do chưa đủ 60 phiếu ủng hộ cần thiết.

Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện để thông qua kế hoạch tạm thời cấp ngân sách do đảng Dân chủ hậu thuẫn cũng đã thất bại với số phiếu 46-52.

Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ sa thải hàng loạt trong thời gian đóng cửa chính phủ, nói tuần trước rằng điều đó “sắp xảy ra.”

Tổng thống Trump cũng nói rằng đợt đóng cửa này mang lại cho ông “cơ hội chưa từng có” để cắt giảm quy mô các cơ quan liên bang và sa thải nhân viên chính phủ, mặc dù chính quyền vẫn chưa thực hiện lời đe dọa này.

Ông Hassett ngày 5/10 cho biết Tổng thống Trump và Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russ Vought đang “chuẩn bị sẵn sàng để hành động nếu cần thiết, nhưng vẫn hy vọng rằng họ sẽ không phải làm vậy.”

Dù vậy, ông Hassett vẫn bày tỏ lạc quan rằng các cuộc đàm phán trong tuần có thể giải quyết bế tắc. “Chúng tôi nghĩ rằng có khả năng đảng Dân chủ sẽ hành xử hợp lý hơn khi họ quay lại Washington vào thứ Hai (6/10),” ông Hassett nói trên CNN. “Và nếu đúng như vậy, thì tôi nghĩ sẽ không có lý do gì để xảy ra các vụ sa thải đó”./.