Phản ứng của quốc tế về kế hoạch hòa bình cho Gaza do Mỹ đề xuất

Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza, ngày 5/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng lực lượng Hamas đã sẵn sàng cho "hòa bình lâu dài," và yêu cầu Israel ngừng tấn công Dải Gaza.

Nhận định trên được đưa ra sau khi Hamas đồng ý trả tự do cho các con tin theo kế hoạch ngừng bắn của ông Trump. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1/2025, ông Trump kêu gọi Israel, đồng minh chủ chốt của Mỹ, ngừng tấn công Gaza.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ cho biết: "Dựa trên Tuyên bố vừa được Hamas đưa ra, tôi tin rằng họ đã sẵn sàng cho một nền hòa bình lâu dài. Israel phải ngay lập tức ngừng ném bom Gaza, để chúng tôi có thể đưa các con tin ra ngoài một cách an toàn và nhanh chóng!"

Ông Trump nhấn mạnh: “Đây không chỉ là vấn đề riêng về Gaza, mà còn là về hòa bình đã được mong đợi từ lâu ở Trung Đông."

Ông Trump cũng hoan nghênh tuyên bố của Hamas và cảm ơn các đồng minh của Mỹ, gồm Qatar, Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan, đã làm trung gian hòa giải.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận nước này đang chuẩn bị thực hiện giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ nhằm đưa các con tin trở về và chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng thống (Trump) và nhóm của ông ấy để kết thúc xung đột."

Trước đó vào tối 3/10, Hamas đã gửi phản hồi chính thức đến các bên trung gian liên quan đến kế hoạch của ông Trump, đồng thời cam kết sẽ chuyển giao quyền kiểm soát Dải Gaza cho một cơ quan điều hành Palestine được bầu ra "dựa trên sự đồng thuận quốc gia của người Palestine và có sự ủng hộ từ các quốc gia Arập và Hồi giáo."

Trong một diễn biến khác, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo Tổng Tham mưu trưởng, Trung tướng Eyal Zamir, đã tổ chức một cuộc họp đánh giá tình hình đặc biệt với các tướng lĩnh hàng đầu.

Tuyên bố của quân đội xác nhận rằng giới lãnh đạo chính trị Israel đã yêu cầu IDF tạm dừng chiến dịch tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Gaza và chuyển trọng tâm sang các hoạt động phòng thủ.

Tuyên bố cũng cho biết thêm Trung tướng Zamir đã chỉ thị IDF chuẩn bị "cho việc triển khai giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm giải cứu con tin," tuy nhiên không nêu rõ các chi tiết cụ thể trong mệnh lệnh này.

Trong phản ứng của mình, người phát ngôn của Hamas Taher al-Nounou nhấn mạnh việc Tổng thống Mỹ kêu gọi Israel ngừng ném bom Gaza là tín hiệu “đáng khích lệ," đồng thời cho biết “Hamas sẵn sàng ngay lập tức bắt đầu đàm phán để hướng tới việc trao đổi tù nhân, chấm dứt xung đột và bảo đảm quân đội Israel rút khỏi Gaza."

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên tiếng hoan nghênh việc Hamas đồng ý trao trả con tin trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình Gaza do Mỹ đề xuất.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký, ông Stephane Dujarric nhấn mạnh: “Tổng Thư ký kêu gọi tất cả các bên nắm bắt cơ hội để chấm dứt cuộc xung đột thương tâm tại Gaza."

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Ai Cập đánh giá phản ứng của Hamas với kế hoạch của Tổng thống Trump là “một diễn biến tích cực” và hy vọng động thái này “sẽ thúc đẩy các bên thể hiện tinh thần trách nhiệm bằng cách cam kết thực thi kế hoạch trên thực địa và chấm dứt xung đột."

Qatar cũng hoan nghênh tuyên bố của Hamas và cho biết đang hợp tác với các nhà trung gian khác để nối lại các cuộc đàm phán về việc thực hiện lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ, hoan nghênh nỗ lực của Washington nhằm đạt được hòa bình trong khu vực, song nhấn mạnh điều này chỉ có thể thành công nếu Israel chấm dứt các cuộc tấn công.

Các nhà lãnh đạo Pháp và Đức cũng đánh giá hòa bình ở Gaza và việc thả các con tin đang trong tầm tay sau khi Hamas "đồng ý về nguyên tắc" với kế hoạch hòa bình của Mỹ, nhận định kế hoạch này đại diện cho "cơ hội tốt nhất cho hòa bình" trong cuộc xung đột tại Trung Đông./.