Ai Cập chủ trì vòng đàm phán trao đổi tù nhân giữa Israel và Hamas

ClockChủ Nhật, 05/10/2025 07:05
Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết các cuộc thương lượng vào ngày 6/10 sẽ tập trung vào điều kiện thực địa, nhằm thúc đẩy thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn tại Dải Gaza theo đề xuất của Mỹ.

Phản ứng của quốc tế về kế hoạch hòa bình cho Gaza do Mỹ đề xuấtLHQ cảnh báo xung đột Hamas - Israel tiếp diễn gây thiệt hại nặng nềXung đột Hamas-Israel: gần 280.000 người Palestine đã sơ tán khỏi thành phố Gaza

Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza, ngày 5/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 4/10 ra tuyên bố cho biết nước này sẽ tiếp đón các phái đoàn Israel và Hamas vào ngày 6/10 để đàm phán về “các điều kiện thực địa và chi tiết” cho thỏa thuận trao đổi “tất cả những người Israel bị giam giữ và tù nhân Palestine” theo đề xuất ngừng bắn gần đây của Mỹ dành cho Dải Gaza.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ai Cập bày tỏ hy vọng những cuộc đàm phán sẽ giúp “chấm dứt cuộc chiến và nỗi thống khổ của nhân dân Palestine, vốn kéo dài suốt 2 năm liên tiếp.”

Những cuộc đàm phán dự kiến là một phần trong những nỗ lực hiện nay do Ai Cập chủ trì, phối hợp với các bên trung gian hòa giải khác, nhằm chấm dứt cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza. 

Cùng ngày, kênh Al-Qahera News đưa tin hai phái đoàn Hamas và Israel “đã bắt đầu di chuyển để khởi động những cuộc đàm phán tại Cairo vào ngày 5-6/10), nhằm thảo luận về việc chuẩn bị các điều kiện thực địa cho quá trình trao đổi toàn bộ những người bị giam giữ và tù nhân, phù hợp với đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.”

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng hối thúc Hamas nhanh chóng hành động theo kế hoạch của ông nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza, nếu không “mọi cam kết sẽ chấm dứt”.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố “sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự trì hoãn nào” hoặc “bất kỳ kết quả nào khiến Gaza một lần nữa trở thành mối đe dọa.”

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ hy vọng tất cả các con tin Israel bị Hamas giam giữ tại Gaza có thể được trả tự do trong vòng vài ngày tới.

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, ông Netanyahu chia sẻ: “Chúng ta đang tiến gần đến một thành tựu quan trọng. Dù chưa có kết quả cuối cùng, nhưng tôi hy vọng rằng trong kỳ nghỉ lễ Sukkot sắp tới, chúng ta sẽ có thể đảm bảo mục tiêu giải thoát tất cả con tin, cả còn sống và đã qua đời, đồng thời duy trì sự hiện diện quân sự sâu trong Dải Gaza.”

Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel dự định sẽ giới hạn tiến trình đàm phán chỉ trong vài ngày, đồng thời nhấn mạnh trong giai đoạn thứ hai của đề xuất từ Mỹ, “Hamas sẽ bị giải giáp, và Dải Gaza sẽ được phi quân sự hóa, dù thông qua hành động quân sự hay các biện pháp ngoại giao”./.

Theo vietnamplus.vn
