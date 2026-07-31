Hàng viện trợ của Liên hợp quốc được phép vào Gaza tăng 33% trong tháng 7

Người dân Palestine sống giữa đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy ở Jabalia, phía bắc Dải Gaza. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngày 7/8, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết: Gần đây, điểm nóng Gaza đã có những cải thiện, tuy còn ở mức hạn chế trong việc chấp thuận công tác viện trợ của Liên hợp quốc, đáp ứng phần nào nhu cầu còn rất lớn của người dân địa phương vốn đã phải phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ quốc tế.

Trong tháng 7, khoảng 55.000 kiện hàng viện trợ, tương đương khoảng 35.000 tấn hàng, đã được vận chuyển vào khu vực này.

Tân Hoa Xã trích lời phát biểu của đại diện OCHA: “Khoảng 60% số hàng viện trợ này là thực phẩm, tiếp theo là các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu tạm trú, nước sạch, vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và các vật dụng khác”.

Tuy nhiên, cơ quan Liên hợp quốc này cho biết các đối tác của họ cảnh báo rằng vẫn còn những hạn chế đối với các loại vật tư được phép đưa vào khu vực này và cần có thêm sự chấp thuận để đưa dầu nhớt và phụ tùng thay thế vào. Bởi vì các hoạt động nhân đạo đều phụ thuộc vào phương tiện vận chuyển và máy phát điện dự phòng cần được bảo trì.

Trung tâm vệ tinh Liên hợp quốc (UNOSAT) ước tính rằng số lượng công trình bị phá hủy trên khắp Gaza đã tăng 9% kể từ khi tuyên bố ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025.

“Bất chấp thiệt hại nặng nề, một khi các cuộc xung đột ngưng tiếng súng, Dải Gaza có thể được tái thiết bằng các viện trợ quốc tế”, Phó phát ngôn viên Tổng thư ký Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết.

Ngày 7/8, ông Farhan Haq khẳng định Liên hợp quốc có kinh nghiệm lâu năm trong việc tái thiết các khu vực từng là vùng xung đột. Cùng với đó, Chương trình phát triển của Liên hợp quốc đặc biệt phân tích kỹ lưỡng chi phí cho công tác dọn dẹp tàn dư của xung đột và tái thiết.

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cũng cung cấp thêm một thông tin khác: Tại Bờ Tây, các đối tác nhân đạo của Hội Trăng lưỡi đỏ Palestine báo cáo rằng hơn 50 người bị thương trong một chiến dịch kéo dài hai ngày do lực lượng Israel tiến hành tuần trước tại trại Qalandia, gần Jerusalem.

Cơ quan Liên hợp quốc cũng cho biết, các đối tác đã đến thăm trại tị nạn để cùng nhau đánh giá nhu cầu của người dân sau khi lực lượng Israel được cho là đã trưng dụng một số ngôi nhà của dân cư địa phương nhằm phục vụ mục đích quân sự.

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