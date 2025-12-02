Tập đoàn Coupang của Hàn Quốc phải bồi thường hơn 1 tỷ USD vì để lộ dữ liệu

Trụ sở của Coupang tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin Reuters, mỗi tài khoản bị ảnh hưởng sẽ nhận phiếu mua hàng trị giá 50.000 won, chỉ có thể sử dụng trên các nền tảng và dịch vụ do Coupang cung cấp.

Động thái này được đưa ra ngay sau khi nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Coupang Kim Bom lần đầu công khai xin lỗi người tiêu dùng Hàn Quốc vì sự cố rò rỉ dữ liệu. Trong thông báo đăng trên trang web công ty, ông Kim thừa nhận trách nhiệm và cam kết đẩy nhanh bồi thường cũng như tăng cường đầu tư, cải tổ hệ thống để ngăn chặn các vụ vi phạm tương tự trong tương lai.

Trước đó, vụ việc gây làn sóng chỉ trích dữ dội khi ông Kim nhiều lần vắng mặt tại các phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc, viện dẫn lý do bận lịch trình cá nhân. Các nghị sĩ cho rằng hành động này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người tiêu dùng và cơ quan lập pháp, trong bối cảnh Coupang có phần lớn doanh thu từ thị trường Hàn Quốc dù được niêm yết tại Mỹ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, dữ liệu cá nhân của khoảng 3.000 khách hàng đã bị một nghi phạm lưu trữ trên máy tính cá nhân nhưng không bị chuyển giao hay mua bán cho bên thứ ba. Coupang cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả và khôi phục toàn bộ dữ liệu bị rò rỉ.

Tuy nhiên, kế hoạch bồi thường bằng phiếu mua hàng nội bộ tiếp tục làm dấy lên tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng hình thức này mang tính khuyến mại hơn là bồi thường thiệt hại thực chất. Bà Choi Min-hee, Chủ tịch Ủy ban Khoa học, Công nghệ Thông tin, Phát thanh và Truyền thông của Quốc hội Hàn Quốc, chỉ trích Coupang đang “biến khủng hoảng thành cơ hội kinh doanh”, khi buộc người dùng tiếp tục sử dụng các dịch vụ ít phổ biến của hãng.

Quan điểm này cũng được các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chia sẻ. Hội đồng Quốc gia các tổ chức người tiêu dùng Hàn Quốc cho rằng kế hoạch của Coupang đã xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ rò rỉ dữ liệu, coi đây như một công cụ tiếp thị thay vì hành động bồi thường đúng nghĩa.

Trước làn sóng phản ứng tiêu cực, Coupang từ chối bình luận thêm. Quốc hội Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành hai ngày điều trần liên tiếp liên quan đến vụ việc, trong đó không loại trừ khả năng xem xét các biện pháp pháp lý đối với ban lãnh đạo công ty.

Vụ rò rỉ dữ liệu tại Coupang đã trở thành tâm điểm tranh luận về trách nhiệm của các tập đoàn công nghệ lớn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, cũng như giới hạn của các hình thức bồi thường khi quyền riêng tư của người tiêu dùng bị xâm phạm.