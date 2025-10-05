Giới chức cấp cao Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia đàm phán về Gaza

  • Huế ngày nay Online
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Ngoại giao Qatar ngày 7/10 cho biết Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng nước này Mohammed Abdulrahman Al Thani sẽ tới Sharm El-Sheikh, Ai Cập vào sáng 8/10 để tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp đang diễn ra giữa Israel và Hamas về đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.

 Đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: IRNA/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho rằng sự tham gia của ông Al Thani “diễn ra trong một giai đoạn then chốt của tiến trình đàm phán, khẳng định quyết tâm của các bên trung gian trong việc đạt được một thỏa thuận có thể chấm dứt cuộc chiến thảm khốc tại Dải Gaza”.

Bên cạnh đó, hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin rằng một phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ do người đứng đầu cơ quan tình báo nước này Ibrahim Kalin dẫn đầu cũng sẽ tham gia các cuộc đàm phán trong ngày 8/10. Anadolu dẫn lời các nguồn tin an ninh cho biết ông Kalin đã tiến hành các cuộc tham vấn với các quan chức Mỹ, Ai Cập, Qatar và đại diện Hamas trước khi các cuộc đàm phán gián tiếp bắt đầu. 

Cùng ngày, Kênh truyền hình 12 của Israel dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ không rời khỏi các cuộc đàm phán tại Ai Cập nếu các bên chưa đạt được một thỏa thuận.

