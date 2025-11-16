  • Huế ngày nay Online
Các bên trung gian họp bàn giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Thứ Tư, 26/11/2025 07:53
Các bên trung gian gồm Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ họp tại Cairo để bàn về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, đối phó vi phạm và duy trì hòa bình.

Cảnh tàn phá do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN) 

Các bên trung gian cho lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza gồm Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã nhóm họp tại thủ đô Cairo ngày 25/11 để thảo luận về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn, trong bối cảnh Israel và Hamas liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm cam kết.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông tin của kênh Al-Qahera có quan hệ với cơ quan tình báo Ai Cập cho biết cuộc họp có sự tham dự của giám đốc tình báo Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cùng Thủ tướng Qatar.

Tại đây, các bên đã trao đổi về việc hợp tác với Washington nhằm bảo đảm triển khai thành công giai đoạn 2 của thỏa thuận, đồng thời thảo luận về việc vượt qua trở ngại và hạn chế các vi phạm nhằm duy trì hiệu lực của thỏa thuận ngừng bắn. 

Cuộc gặp tại Cairo diễn ra hai ngày sau khi phái đoàn cấp cao của phong trào Hamas hội đàm với Giám đốc tình báo Ai Cập Hassan Rashad về kế hoạch thực hiện giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận. Giai đoạn này được cho là sẽ bao gồm việc giải giáp Hamas, thành lập chính quyền chuyển tiếp và triển khai lực lượng ổn định quốc tế gồm quân đội nước ngoài tới Dải Gaza.

Tuy nhiên, tình hình thực tế tại Gaza vẫn căng thẳng khi Israel và Hamas tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm cam kết. Bộ Y tế Gaza cho biết, kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực, hơn 300 người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel.

Trước tình hình này, các nhà hòa giải khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với Trung tâm điều phối dân-quân (CMOC) do Mỹ và các đồng minh thành lập ở miền Nam Israel, nhằm giám sát việc thực thi thỏa thuận và duy trì ổn định tại khu vực./.

