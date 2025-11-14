Chính quyền Palestine hoan nghênh tuyên bố chung do Mỹ đứng đầu về Gaza

Các tòa nhà bị phá hủy trong xung đột tại Jabalia, phía Bắc Dải Gaza, ngày 24/10/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chính quyền Palestine (PA) ngày 14/11 đã lên tiếng hoan nghênh tuyên bố chung được Mỹ và một số quốc gia Hồi giáo đưa ra trước đó cùng ngày, trong đó khẳng định kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza sẽ mở ra con đường hướng tới việc thành lập Nhà nước Palestine.

Tuyên bố chung được Mỹ, Qatar, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra, trong đó bày tỏ lập trường ủng hộ đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, do Washington soạn thảo, về việc thành lập Lực lượng Ổn định quốc tế tại Dải Gaza.

Điểm nhấn quan trọng của tuyên bố chung là cam kết tạo ra lộ trình hướng tới việc thành lập Nhà nước Palestine.

Tuyên bố của PA bày tỏ “hoan nghênh nội dung của tuyên bố chung, trong đó khẳng định quyền tự quyết của nhân dân Palestine, việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập và theo đuổi hòa bình, an ninh và ổn định giữa Palestine và Israel, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả các bên nên tuân thủ luật pháp quốc tế."

Bên cạnh đó, PA “tái khẳng định lập trường sẵn sàng đảm nhận đầy đủ trách nhiệm của mình tại Dải Gaza, trong khuôn khổ sự thống nhất về lãnh thổ, con người và các thể chế, coi Dải Gaza là một phần không thể tách rời của Nhà nước Palestine."

Cũng trong ngày 14/11, tờ Times of Israel đưa tin Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông - ông Steve Witkoff - đang lên kế hoạch gặp quan chức cấp cao của Hamas Khalil al-Hayya trong thời gian tới để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn hiện nay ở Dải Gaza.

Đây sẽ là cuộc gặp thứ 2 giữa ông Witkoff và ông al-Hayya. Trước đó, Đặc phái viên Witkoff cùng cố vấn của Tổng thống Trump - ông Jared Kushner - đã gặp các thành viên cấp cao trong nhóm đàm phán ngừng bắn của Hamas chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận được ký kết tại Ai Cập hôm 9/10 vừa qua.

Trong khi đó, nhật báo New York Times cho biết thời điểm tổ chức cuộc gặp giữa ông Witkoff và ông al-Hayya chưa được ấn định.

Giới phân tích nhận định kế hoạch này chứng tỏ Washington muốn duy trì kênh liên lạc trực tiếp với Hamas, thay vì phụ thuộc vào các bên trung gian như Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ./.