Phương Tây kêu gọi mở lại hành lang y tế giữa Gaza và Bờ Tây

Người tị nạn Palestine nhận thức ăn cứu trợ tại thành phố Gaza, ngày 10/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

20 quốc gia phương Tây ngày 22/9 đã kêu gọi mở lại hành lang y tế giữa Gaza và khu Bờ Tây (hiện đang bị Israel chiếm đóng), đề nghị cung cấp viện trợ tài chính và nhân viên y tế hoặc thiết bị để điều trị cho bệnh nhân Gaza ở Bờ Tây.

Tuyên bố chung do Canada đưa ra nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi Israel khôi phục hành lang y tế đến Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem, để việc sơ tán y tế khỏi Gaza có thể được nối lại và bệnh nhân có thể nhận được phương pháp điều trị mà họ rất cần."

Tuyên bố cũng kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế đối với việc cung cấp thuốc men và thiết bị y tế cho Gaza.

Áo, Bỉ, Canada, Pháp, Đức, Italy, Liên minh châu Âu (EU) và Ba Lan nằm trong số 20 nước ký kết tuyên bố. Mỹ không nằm trong số này.

Theo các cơ quan viện trợ, vào cuối tháng 8, chỉ một phần nhỏ hàng viện trợ cần thiết, bao gồm cả thuốc men, đã đến được tay người dân Gaza kể từ khi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa viện trợ vào tháng 5.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo hệ thống y tế của Gaza đang ở bờ vực sụp đổ.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Ai Cập cho biết sẽ tổ chức hội nghị tái thiết Gaza khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Phát biểu tại hội nghị về giải pháp hai nhà nước đang diễn ra tại Liên hợp quốc, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly khẳng định: "Ngay khi chúng ta đạt được lệnh ngừng bắn, Ai Cập sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về tái thiết Dải Gaza để huy động nguồn tài chính cần thiết cho kế hoạch tái thiết Arập-Hồi giáo"./.