Hamas kêu gọi thành lập ủy ban hành chính chuyển tiếp tại Dải Gaza

Cảnh đổ nát do xung đột tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong tuyên bố đưa ra sau chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Cairo (Ai Cập), phái đoàn Hamas do người đứng đầu tại Gaza Khalil al-Hayya cho biết đã tiến hành các cuộc gặp với quan chức Ai Cập, các bên trung gian và đại diện nhiều phe phái Palestine. Hamas cùng các lực lượng Palestine khác tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ các giai đoạn của thỏa thuận, đồng thời cho biết các cuộc tham vấn với bên trung gian vẫn đang được tiếp tục.

Lực lượng này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì dòng viện trợ nhân đạo, bảo đảm tình hình ổn định trên thực địa, cũng như thúc đẩy sớm các hoạt động phục hồi và tái thiết tại Gaza. Theo Hamas, phái đoàn của họ đã nhận được lời mời quay trở lại Cairo trong những ngày tới để tiếp tục đàm phán.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực tại Dải Gaza từ tháng 10/2025. Giai đoạn đầu của thỏa thuận gồm việc trao đổi người bị giam giữ và con tin, cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza và rút một phần lực lượng Israel khỏi một số khu vực.

Trước đó, hồi tháng 1, Mỹ thông báo khởi động giai đoạn hai của một kế hoạch hòa bình đề xuất, trong đó bao gồm việc Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi Gaza, bắt đầu công cuộc tái thiết và thành lập một cơ quan quản lý chuyển tiếp.

