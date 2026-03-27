  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Hamas kêu gọi thành lập ủy ban hành chính chuyển tiếp tại Dải Gaza

ClockThứ Bảy, 04/04/2026 15:02
Ngày 3/4, phong trào Hồi giáo Hamas kêu gọi bắt đầu triển khai một ủy ban hành chính chuyển tiếp của Palestine nhằm quản lý Dải Gaza và thực thi các điều khoản của giai đoạn đầu trong thỏa thuận ngừng bắn.

Cảnh đổ nát do xung đột tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Trong tuyên bố đưa ra sau chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Cairo (Ai Cập), phái đoàn Hamas do người đứng đầu tại Gaza Khalil al-Hayya cho biết đã tiến hành các cuộc gặp với quan chức Ai Cập, các bên trung gian và đại diện nhiều phe phái Palestine. Hamas cùng các lực lượng Palestine khác tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ các giai đoạn của thỏa thuận, đồng thời cho biết các cuộc tham vấn với bên trung gian vẫn đang được tiếp tục.

Lực lượng này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì dòng viện trợ nhân đạo, bảo đảm tình hình ổn định trên thực địa, cũng như thúc đẩy sớm các hoạt động phục hồi và tái thiết tại Gaza. Theo Hamas, phái đoàn của họ đã nhận được lời mời quay trở lại Cairo trong những ngày tới để tiếp tục đàm phán.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực tại Dải Gaza từ tháng 10/2025. Giai đoạn đầu của thỏa thuận gồm việc trao đổi người bị giam giữ và con tin, cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza và rút một phần lực lượng Israel khỏi một số khu vực.

Trước đó, hồi tháng 1, Mỹ thông báo khởi động giai đoạn hai của một kế hoạch hòa bình đề xuất, trong đó bao gồm việc Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi Gaza, bắt đầu công cuộc tái thiết và thành lập một cơ quan quản lý chuyển tiếp.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Hamasthành lậpủy banhành chínhDải Gaza
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Trường THPT Gia Hội kỷ niệm 60 năm thành lập

Sáng 7/2, Trường THPT Gia Hội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (7/2/1966 - 7/2/2026). Đến dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình.

Huế chia sẻ kinh nghiệm vận hành mô hình "một cửa" và đô thị thông minh với Viêng Chăn

Ngày 27/1, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Đoàn do đồng chí Tha Nông Xay Khút Phay Thun, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng ban Xúc tiến đầu tư và Quản lý kinh tế Thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn.

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top