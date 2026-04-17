Tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Ảnh: baochinhphu.vn

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 16/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Kế hoạch thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, cơ quan, địa phương và toàn xã hội đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm lo người có công. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm công dân.

Tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc tham gia thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và "Uống nước nhớ nguồn", các hoạt động tri ân người có công; phát huy vai trò của cộng đồng, xã hội trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc và điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung các hoạt động phải bám sát mục tiêu tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; gắn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; kịp thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tấm gương người có công tiêu biểu.

Tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng; ưu tiên các hoạt động tri ân mang tính nhân văn sâu sắc; các hoạt động kỷ niệm phải bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

Bảo đảm các chính sách cho người có công đúng, đủ, kịp thời, nhân văn và sát thực tiễn

Kế hoạch đưa ra các hoạt động trọng tâm cụ thể như sau:

Hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng toàn diện, thống nhất và đồng bộ. Trọng tâm là việc rà soát, sửa đổi các quy định tại Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định, Thông tư...) nhằm bảo đảm các chính sách cho người có công đúng, đủ, kịp thời, nhân văn và sát thực tiễn.

Xây dựng Dự án công trình quốc gia ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng - dấu mốc kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang toàn bộ công trình ghi công liệt sĩ và 100% (52/52) trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công với cách mạng trên cả nước bảo đảm khang trang, tiện ích trong sinh hoạt; xây mới, nâng cấp, sửa chữa, nhằm cải thiện tốt nhất nhà ở cho người có công với cách mạng trên toàn quốc.

Các hoạt động tuyên truyền cần được triển khai đa dạng, đồng bộ, kết hợp truyền thống và hiện đại. Trong đó, chú trọng các hình thức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng như: xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo chí, phát thanh truyền hình, các tin bài phóng sự, phim tài liệu về gương người có công, gia đình chính sách tiêu biểu; tuyên truyền trên nền tảng số, mạng xã hội; các hình thức tuyên truyền trực quan như: Băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu, tranh cổ động, triển lãm ảnh, tư liệu lịch sử; tổ chức nói chuyện truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử, toạ đàm, hội thảo, hội thi, sinh hoạt chuyên đề trong đó tập trung tuyên truyền chuyên đề "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cho học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Phát động phong trào toàn dân chăm sóc, động viên, giúp đỡ 100% thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công

Đồng thời, phát động phong trào toàn dân chăm sóc, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ 100% thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; phong trào thanh niên tình nguyện tham gia chỉnh trang, sửa chữa, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ đảm bảo "sáng - xanh - sạch - đẹp"; phát động, triển khai, công bố kết quả và tổng kết "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; phong trào vận động, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; phong trào chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ trên toàn quốc; Lễ vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và thực hiện việc trao trả kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026);...