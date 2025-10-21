  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Căng thẳng Gaza leo thang, Israel và Mỹ nhóm họp giữa nguy cơ đổ vỡ ngừng bắn

ClockThứ Ba, 21/10/2025 08:19
Sau vụ không kích tiêu diệt nhóm vũ trang ở miền Nam Gaza, Thủ tướng Netanyahu đã gặp hai đặc phái viên Mỹ nhằm thảo luận tình hình, trong khi nội các Israel tiếp tục chia rẽ về phản ứng quân sự.

 Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 30/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters và AFP, lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 20/10 cho biết một máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã tấn công và tiêu diệt một số phần tử khủng bố tiếp cận lực lượng Israel tại Khan Younis, miền Nam Dải Gaza.

Theo IDF, các đối tượng này bị phát hiện vượt qua “Đường Vàng” - ranh giới khu vực triển khai của quân đội Israel theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn hiện tại - và tiếp cận binh sĩ “theo cách gây ra mối đe dọa.”

Sau khi phát hiện, bộ binh Israel đã yêu cầu không quân tiến hành không kích.

Trong khi đó, phong trào Hamas thông báo sẽ trao trả thêm thi thể 1 con tin Israel, khẳng định đây chính là thi thể được tìm thấy hôm 19/10 tại Gaza.

Nhóm này chưa tiết lộ danh tính nạn nhân, và phía Israel hiện chưa đưa ra bình luận.

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir đã ra tối hậu thư yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu trình Quốc hội dự luật áp dụng án tử hình đối với những đối tượng tấn công hoặc bắt cóc công dân Israel trong vòng 3 tuần tới.

Ông Ben Gvir cảnh báo sẽ rời khỏi chính phủ nếu yêu cầu này không được đáp ứng.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gặp 2 đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner của Mỹ, sau khi xảy ra các vụ bạo lực cuối tuần qua đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh do Washington làm trung gian tại Dải Gaza.

Người phát ngôn Thủ tướng Israel - bà Shosh Bedrosian - cho biết: “Thủ tướng Netanyahu đã gặp đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, để trao đổi về những diễn biến và cập nhật tình hình trong khu vực.”

Cũng theo bà Bedrosian, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng phu nhân dự kiến sẽ thăm Israel trong vài ngày tới và sẽ gặp Thủ tướng Netanyahu./.

Theo vietnamplus.vn
