Yêu cầu chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động rà soát mã số thuế

Cán bộ thuế kiểm tra, rà soát các nội dung liên quan đến công tác hỗ trợ người nộp thuế

Thời gian qua, một bộ phận người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; có trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, người đại diện theo pháp luật không liên hệ với cơ quan thuế để hoàn tất thủ tục, dẫn đến hồ sơ tồn đọng kéo dài. Tình trạng này có thể làm phát sinh thêm nghĩa vụ thuế và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của chính doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Để hỗ trợ người nộp thuế, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, Thuế thành phố triển khai Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh".

Theo đó, Thuế thành phố Huế đề nghị các chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động kiểm tra tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà mình đang làm chủ. Người đại diện theo pháp luật liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hỗ trợ.

Trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, Thuế thành phố đề nghị chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động phối hợp với cơ quan thuế để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ giải thể theo quy định. Với trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh khẩn trương xác định rõ nhu cầu khôi phục hiệu lực mã số thuế hoặc giải thể, chấm dứt hoạt động; chủ động liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn hoàn thành hồ sơ, thủ tục, nghĩa vụ thuế theo quy định.

Cơ quan thuế khuyến nghị, người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc để người khác sử dụng căn cước công dân, thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thực hiện các giao dịch trái quy định pháp luật. Đồng thời, người nộp thuế chủ động tra cứu thông tin trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trường hợp phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để thành lập, đứng tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cần trình báo ngay với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế để được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời theo quy định.