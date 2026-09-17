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ClockThứ Sáu, 18/09/2026 11:37

Triển khai các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng

HNN.VN - Ngày 18/9, Sở Xây dựng phối hợp Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và các Nghị định hướng dẫn.

Cắt giảm thủ tục, nâng chất lượng quy hoạch, hướng đến đô thị đáng sốngTạo hành lang pháp lý vững chắc phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Hội nghị giúp các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn nắm vững, thực thi đúng các quy định mới của luật xây dựng.

Hội nghị nhằm kịp thời cập nhật, quán triệt các quy định pháp luật mới đến các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng bộ hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý minh bạch, thuận lợi nhưng cũng chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và hiệu quả đầu tư xây dựng trong giai đoạn mới.

Hội nghị đã nghe các đại biểu đến từ Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng trực tiếp truyền đạt những điểm mới của Nghị định số 217/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng; quán triệt nội dung của Nghị định số 206/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cùng hệ thống các thông tư hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã tập trung nghiên cứu Nghị định số 207/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng giới thiệu.

Nội dung trọng tâm này thu hút sự quan tâm đặc biệt của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng khi làm rõ các quy định mới về kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật thi công cũng như trách nhiệm bảo trì công trình.

Hà Nguyên - Minh Tuấn
 Từ khóa:
hội nghịnghị địnhluật xây dựngcông trìnhphổ biến
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