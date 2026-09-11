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ClockThứ Sáu, 25/09/2026 16:02

Phân luồng ô tô lưu thông trên Tỉnh lộ 8C

HNN.VN - Ngày 25/9, Sở Xây dựng có thông báo về việc tạm thời phân luồng ô tô lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 8C nhằm phục vụ thi công Dự án sửa chữa định kỳ các tuyến tỉnh lộ khu vực phía bắc.

Tạm thời phân luồng giao thông để sửa chữa đường Tỉnh lộ 4Phân luồng ô tô qua cầu Tam Tây từ ngày 8/6

 Tỉnh lộ 8C đang triển khai thi công.

Theo đó, đơn vị thi công sẽ tiến hành thảm nhựa mặt đường tại đoạn từ Km 26+800 đến Km 27+800 thuộc Tỉnh lộ 8C. Thời gian phân luồng tạm thời được áp dụng từ 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều hằng ngày, bắt đầu từ ngày 26/9 đến hết ngày 6/10/2026.  

Trong thời gian thi công, các phương tiện xe tải và ô tô có nhu cầu di chuyển qua khu vực này sẽ được điều tiết theo các lộ trình thay thế cụ thể. Cụ thể, hướng di chuyển từ chợ Phong Chương đi chợ Điền Lộc sẽ đi theo Tỉnh lộ 4 đến Km 32+800, chuyển sang Tỉnh lộ 9B rồi qua Quốc lộ 49B để đến chợ Điền Lộc.

Chiều ngược lại từ chợ Điền Lộc đi chợ Phong Chương, các phương tiện di chuyển theo Quốc lộ 49B đến Km18+600, rẽ vào Tỉnh lộ 9B, tiếp tục kết nối với Tỉnh lộ 4 để về chợ Phong Chương.  

Đối với xe máy và xe đạp, các phương tiện này vẫn được lưu thông qua khu vực thi công bình thường theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường.

Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế cùng Công an các phường Phong Dinh và Phong Phú lắp đặt hệ thống biển báo phân luồng và bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông trong suốt thời gian triển khai dự án. 

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
tỉnh lộ 8cphân luồngô tôgiao thôngthảm nhựa
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