Lập lại tiến độ Dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng

Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị thực hiện dự án đường Nguyễn Hoàng mới đạt khoảng 31,5 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 31,1%).

DA mở rộng đường Nguyễn Hoàng nằm trong tổng thể DA cầu vượt sông Hương và đường Nguyễn Hoàng, có tổng mức đầu tư hơn 2.281 tỷ đồng, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư.

DA mở rộng đường Nguyễn Hoàng có chiều dài 1,08km, kết nối từ nút giao Lý Nam Đế đến nút giao phía bắc cầu Nguyễn Hoàng. Tuyến đường được đầu tư mở rộng theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị, vận tốc thiết kế 60km/giờ, mặt cắt ngang rộng 43m, gồm 6 làn xe ô tô, dải phân cách giữa rộng 5m và vỉa hè hai bên rộng 8,5m. Trên tuyến còn xây dựng cầu An Ninh Hạ mới bắc qua sông Bạch Yến, thay thế cầu hiện hữu với chiều dài 56,9m, rộng 43m, được thiết kế đồng bộ với mặt đường Nguyễn Hoàng. Theo kế hoạch, DA sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026 và đưa vào khai thác đầu năm 2027.

Đơn vị trúng thầu thi công là Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Thuận. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Thắng Lợi đảm nhận giá trị thực hiện hơn 70,8 tỷ đồng (dự phòng hơn 6,4 tỷ đồng), còn Công ty cổ phần An Thuận thực hiện hơn 30,3 tỷ đồng (dự phòng hơn 2,7 tỷ đồng).

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, công tác giải phóng mặt bằng DA có nhiều vướng mắc. Thời gian qua, chủ đầu tư đã phối hợp chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng bởi DA.

Sau khi bị xử phạt, liên danh nhà thầu thi công đường Nguyễn Hoàng đã lập lại tiến độ chi tiết để tập trung khắc phục.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông cho biết, tiến độ các hạng mục chính như nền mặt đường, lao lắp cầu An Ninh Hạ... đã bị chậm từ 30 - 40 ngày so với bảng tiến độ chi tiết được chấp thuận. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do năng lực tài chính của hai nhà thầu yếu, khiến việc huy động vật tư, nhân công thi công trên công trường không đáp ứng đúng tiến độ cam kết. Hiện tại, giá trị thực hiện toàn DA mới đạt khoảng 31,5 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 31,1%), trong đó giá trị đã giải ngân cho phần xây lắp là hơn 29,78 tỷ đồng.

Dù chủ đầu tư liên tục tổ chức các cuộc họp để nhắc nhở và đôn đốc tiến độ, nhưng tình trạng trễ hạn vẫn tiếp diễn. Để bảo đảm tiến độ, cam kết trong thực hiện hợp đồng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Thuận, tổng số tiền 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đăng Trường, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố thông tin, sau khi bị xử phạt, liên danh nhà thầu đã đệ trình lại tiến độ chi tiết để tập trung khắc phục. Bảng tiến độ cam kết mới thể hiện, trước ngày 15/10 hoàn thành thi công bó vỉa và đổ bê tông vỉa hè; trước ngày 20/10 hoàn thành hệ thống điện chiếu sáng; trước ngày 30/10 hoàn thành thi công lao lắp, bản mặt cầu An Ninh Hạ, hệ thống thoát nước dọc, nền mặt đường và thảm bê tông nhựa lớp 1; trong tháng 12/2026 hoàn thành thảm bê tông nhựa lớp 2, lát hoàn thiện vỉa hè, dải phân cách, cây xanh và hệ thống an toàn giao thông.

“Nếu đến ngày 30/10, các nhà thầu vẫn không hoàn thành các hạng mục chính theo cam kết, chủ đầu tư sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý mạnh tay theo quy định hợp đồng như tiếp tục xử phạt, bổ sung nhà thầu phụ hoặc xem xét chấm dứt hợp đồng thi công”, ông Nguyễn Đăng Trường khẳng định.