Gấp rút chuyển đổi tài khoản giao thông trước ngày 1/10

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, từ nay đến ngày 1/10/2025, toàn bộ chủ xe ô tô phải hoàn tất định danh và liên kết phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu chậm trễ, phương tiện sẽ không được lưu thông qua làn thu phí không dừng (ETC), dẫn đến nguy cơ ùn tắc và gián đoạn các dịch vụ giao thông số.

Theo số liệu từ Công ty TNHH Thu phí tự động VETC, tính đến đầu tháng 9/2025 đã có gần 1,8 triệu tài khoản giao thông hoàn tất chuyển đổi. Riêng trong tháng 8, số lượng liên kết ngân hàng qua ví VETC tăng gấp 5 lần so với tháng trước. Tuy nhiên, con số này mới chỉ chiếm một phần trong tổng số xe ô tô đang lưu thông trên cả nước, cho thấy áp lực thời gian còn lớn.

 Đến ngày 1/10/2025, toàn bộ chủ xe ô tô phải hoàn tất định danh và liên kết phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP. Ảnh: VETC

Bên cạnh VETC, Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (ePass) cũng đang cung cấp dịch vụ tài khoản giao thông điện tử. Tính đến cuối tháng 8/2025, hệ thống ePass ghi nhận hơn 1,2 triệu tài khoản đã định danh và liên kết thanh toán. Như vậy, cả hai nhà cung cấp mới đạt khoảng 3 triệu tài khoản, thấp hơn nhiều so với tổng số phương tiện đăng ký sử dụng ETC trên toàn quốc.

Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định, sau ngày 1/10, chỉ tài khoản giao thông hợp lệ mới được phép nạp tiền sử dụng dịch vụ thu phí không dừng. Tài khoản sau khi định danh không chứa tiền mà chỉ lưu trữ thông tin cá nhân và phương tiện; việc thanh toán được thực hiện thông qua ví điện tử liên kết. Đây là bước quan trọng trong lộ trình xây dựng hạ tầng giao thông số quốc gia.

 Người dân cần sớm chuyển đổi sang tài khoản giao thông trước ngày 1/10. Ảnh: VETC

Trong quá trình triển khai, nhiều tài xế cho biết còn lúng túng khi thao tác định danh, đặc biệt với người lớn tuổi hoặc ở vùng ít có điểm hỗ trợ. Một số ý kiến cũng lo ngại về bảo mật dữ liệu cá nhân, khi toàn bộ thông tin giao thông được số hóa.

Đại diện VETC cho biết, người dùng có thể rút số dư còn lại về ví hoặc tiếp tục sử dụng cho các giao dịch kế tiếp, mọi dữ liệu đều được ghi nhận minh bạch và có thể tra cứu bất kỳ lúc nào.

Doanh nghiệp khẳng định, hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt Luật An toàn thông tin mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, đồng thời đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động trung gian thanh toán. VETC cũng cho rằng, nền tảng công nghệ hiện có đủ khả năng mở rộng quy mô và tích hợp thêm nhiều loại hình dịch vụ giao thông số trong thời gian tới.

Để hỗ trợ người dân sớm hoàn thành việc chuyển đổi sang tài khoản định danh, hiện các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đã mở rộng mạng lưới hỗ trợ tại trạm thu phí, trung tâm đăng kiểm, showroom ô tô và nhiều điểm dịch vụ khác. Bên cạnh đó, tổng đài 24/7, các video hướng dẫn và hình thức tư vấn trực tuyến cũng được triển khai để người dân dễ dàng tiếp cận.

Các doanh nghiệp cũng cho biết, nếu tiến độ chuyển đổi không kịp, tình trạng ách tắc tại trạm thu phí có thể xảy ra ngay trong tháng 10, khi nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cuối năm. Ngược lại, việc chuyển đổi đúng hạn sẽ góp phần hình thành hệ thống giao thông thông minh, minh bạch và hiện đại, tương tự mô hình đã thành công ở Singapore và Hàn Quốc.

