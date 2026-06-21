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Thế giới

Cảnh báo rủi ro AI gia tăng

ClockThứ Tư, 24/06/2026 08:41
Cơ quan an ninh các nước thuộc liên minh tình báo Five Eyes (gồm Mỹ, Anh, Australia, Canada và New Zealand) vừa cảnh báo, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến đang thúc đẩy mạnh mẽ khả năng tấn công, có thể định hình lại bối cảnh an ninh mạng một cách nhanh chóng.

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Thế giới cần hành động khẩn cấp để đối phó mối đe dọa này, trước khi AI vượt khả năng kiểm soát của con người.

Cảnh báo khẩn cấp được đưa ra trong tuyên bố ngày 23/6 của Hội đồng giám sát và đánh giá tình báo Five Eyes (FIORC), trong đó khẳng định việc thiết lập những hàng rào bảo vệ đối với AI ngay từ bây giờ là điều cần thiết để ngăn chặn nguy cơ xảy ra một khủng hoảng an ninh mạng quy mô toàn cầu.

Các nước nhận định, tốc độ phát triển của AI hiện vượt xa quá trình xây dựng các cơ chế quản lý và bảo vệ an ninh.

Tuyên bố nêu rõ: Các mô hình AI tiên tiến được dự báo sớm vượt quá kỳ vọng hiện tại, làm thay đổi căn bản cả khả năng tấn công và phòng thủ mạng. Thời gian không phải là nhiều năm, mà chỉ là vài tháng.

Một trong những mối lo ngại là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) ngày càng được sử dụng để tự động hóa quá trình viết mã độc. Công nghệ deepfake (giả mạo hình ảnh, giọng nói bằng AI) cũng phát triển với tốc độ đáng báo động. 

Nguy cơ không chỉ ở lĩnh vực tội phạm mạng hay gian lận tài chính, AI còn có thể bị lợi dụng để thao túng dư luận, phát tán thông tin giả, tác động trực tiếp đối với an ninh quốc gia.

Liên minh đưa ra các khuyến nghị khẩn cấp, trọng tâm là chuyển mạnh sang mô hình phòng ngừa chủ động và các tập đoàn công nghệ lớn phải chịu trách nhiệm cao hơn đối với các sản phẩm AI do mình phát triển.

Các biện pháp bảo vệ an ninh mạng cần được tích hợp ngay từ giai đoạn thiết kế hệ thống. Việc chia sẻ dữ liệu và thông tin tình báo theo thời gian thực giữa khu vực công và khu vực tư cần được tăng cường…

Theo Trung tâm An ninh mạng Australia (ACSC), nếu không nhanh chóng xây dựng các tiêu chuẩn an ninh toàn cầu đối với AI, thế giới có thể đối mặt nguy cơ Internet bị thao túng bởi những thuật toán ngày càng phức tạp, khó kiểm soát.

https://nhandan.vn/canh-bao-rui-ro-ai-gia-tang-post971028.html

 Từ khóa: Cảnh báorủi roAIgia tăng
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